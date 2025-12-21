自由電子報
評論 > 投書

自由開講》煙霧與烈火背後 一場早已寫好劇本的「死亡宣戰」

2025/12/21 11:30

◎ 郭昌益

韓劇《解讀惡之心的人們》中，犯罪側寫師有一句名言：「罪犯的行為，就是他的語言。」當一個人在公共場合犯下重罪，他選擇的時間、地點，以及使用的兇器，往往都暴露了他內心最真實的渴望與恐懼。

自由開講》煙霧與烈火背後 一場早已寫好劇本的「死亡宣戰」韓劇《解讀惡之心的人們》由金南佶（右起）、金素真、陳善圭領銜主演。（資料照，翻攝自sbsdrama.official IG）

12月19日在捷運台北車站發生的攻擊事件，嫌犯除了持刀，更使用了煙霧彈與縱火。如果單純從犯罪心理學的角度來分析這些「客觀事實」，會發現這不僅是一次攻擊，更像是一場精心策畫、針對社會的「死亡宣戰」。

這起案件很容易讓人聯想到當年的鄭捷。兩者都有著「反社會人格」的高度特徵：缺乏同理心、對社會規範的蔑視，以及將他人視為滿足自己目的的「工具」。

然而，若進一步分析「犯案工具」，我們會發現兩者心理狀態的微妙差異。

鄭捷當年在捷運上的行為是「冷」的。他只想快速執行殺人計畫，像是為了完成某個工作。但昨晚的嫌犯選擇了「火」與「煙霧」。在犯罪心理學中，縱火往往與「宣洩憤怒」及「渴望關注」有關。鄭捷是安靜地執行毀滅，而這次的嫌犯，則是敲鑼打鼓地希望所有人看著他毀滅。

台北捷運發生連環殺人案，網友拍下嫌犯身影。（網友提供）台北捷運發生連環殺人案，網友拍下嫌犯身影。（網友提供）

為什麼要丟煙霧彈？為什麼要縱火？這顯示了嫌犯強烈的「表演型（Histrionic）」特質。

製造混亂的快感： 對於一個在現實生活中可能處處碰壁、毫無存在感的人來說，看著人群因為自己的行為而尖叫、奔逃，看著代表秩序的車站陷入煙霧與火光，能帶給他一種扭曲的「全能感」。在那一刻，他不再是失敗者，而是控制局面的「神」。

強迫社會「看見」他： 韓劇中的許多無差別殺人犯，共同點都是「自戀性受創」。他們認為自己懷才不遇，都是社會對不起他。選擇在台北車站這種人流最多、象徵意義最強的地方縱火，心態很明顯：「既然你們平時無視我，那我就用最激烈的方式，讓你們永遠記住我。」這是一種極端扭曲的成名渴望。

不想活了，所以拉著社會一起陪葬而這種「擴大性自殺」的心理，在鄭捷身上見過，在這次的縱火案中更為強烈。

嫌犯丟擲的煙霧彈，顯示了嫌犯強烈的「表演型（Histrionic）」特質。（資料照）嫌犯丟擲的煙霧彈，顯示了嫌犯強烈的「表演型（Histrionic）」特質。（資料照）

嫌犯選擇在警力密集的交通樞紐犯案，且使用了無法回頭的縱火手段，這代表他早已「不想活了」。但他不甘心默默自我了斷，他要將自己的痛苦與絕望，轉化為對社會的實質傷害。這是一種「我過得不好，你們也別想好過」的報復心態。

火是他對這個社會最後的宣戰，煙霧是他與世界決裂的屏障。他並非不知道後果，而是這場毀滅本身，就是他想要的結局。

《解讀惡之心的人們》告訴我們，這些「無差別」攻擊，在犯人心中其實都有著極強的邏輯與針對性——他們針對的是整個社會體制。面對這樣的罪犯，我們不能只停留在指責他「瘋了」或「變態」。透過分析他的行為（縱火、煙霧、持刀），我們可以看見一個反社會、渴望關注且具有毀滅傾向的靈魂是如何形成的。唯有看懂這些「惡意」背後的心理運作，我們才能在下一次煙霧升起之前，辨識出那些危險的訊號。

（作者為政治大學法學碩士 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

