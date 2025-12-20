自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》仇恨社群催化？ 注意孤狼式恐攻！

西方恐攻絕大多數屬於孤狼攻擊，這有部分是因為團體恐攻需要協調眾人行動，比較容易外洩消息。台灣除了需要小心中共之外，對於孤狼式攻擊也不能大意，尤其是對於仇恨貼文與群組，值得更多關注。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/20 21:00

◎ 沈榮欽　

台北市的無差別殺人事件兇手動機仍不明朗，但是從媒體報導已知的資訊來看，有好幾項特徵符合發生於西方國家的孤狼式恐攻，值得我們注意：

台北捷運19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照）台北捷運19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照） ◆孤狼「個人激進化」的速度越來越快

檢視發動攻擊的孤狼個人資料，發現孤狼從顯現個人偏激的跡象，到發動攻擊的時間間隔越來越短。2002年需要16個月，2015年已經不到10個月，近年發生的少數案例中，甚至只需要幾個星期。

從心理學的角度來說，要激進化一個人的思想並不容易，需要長時間反覆接觸類似的資訊；而且每一個人從思想到行動的門檻差異也很大。很多人就算不滿，也僅會停留在非暴力的行動，例如憤世忌俗的貼文，但是極少數人暴力門檻很低，到一定程度就會付諸行動。

◆速度加劇可能與社群平台有關

前面提到要激進化一個人的思想並不容易，需要反覆接觸類似的資訊，孤狼化時間縮短與社群平台的同溫層和封閉的討論群組有關，因為這讓孤狼有機會大量且反覆的接觸激進化的資訊。近年來社群平台出現越來越多的仇恨貼文，可能也扮演推波助瀾的效果。

◆孤狼年輕化

不是每一個人都會受到仇恨貼文的影響，也不是每一個人激進化後就會採取暴力行動，但是孤狼是年輕人的機會較大。

這可能與年輕人較容易相信仇恨貼文、長時間浸泡在網路相關訊息中、更容易認為社會對他不公、容易受到其他孤狼啟發，以及喜歡表現自我有關

張文27歲、個性孤僻、能夠從網路上買到煙霧彈、穿著突出等特徵，似乎和此相符。

沈榮欽國際視野》仇恨社群催化？ 注意孤狼式恐攻！男子張文涉嫌犯下台北捷運北車、中山站恐怖攻擊事件。（民眾提供）
 西方恐攻絕大多數屬於孤狼攻擊，這有部分是因為團體恐攻需要協調眾人行動，比較容易外洩消息。台灣除了需要小心中共之外，對於孤狼式攻擊也不能大意，尤其是對於仇恨貼文與群組，值得更多關注。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書