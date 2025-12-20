沈榮欽國際視野》仇恨社群催化？ 注意孤狼式恐攻！

西方恐攻絕大多數屬於孤狼攻擊，這有部分是因為團體恐攻需要協調眾人行動，比較容易外洩消息。台灣除了需要小心中共之外，對於孤狼式攻擊也不能大意，尤其是對於仇恨貼文與群組，值得更多關注。

◎ 沈榮欽

台北市的無差別殺人事件兇手動機仍不明朗，但是從媒體報導已知的資訊來看，有好幾項特徵符合發生於西方國家的孤狼式恐攻，值得我們注意：

台北捷運19日晚間發生的連環攻擊事件，震驚社會。（資料照） ◆孤狼「個人激進化」的速度越來越快

檢視發動攻擊的孤狼個人資料，發現孤狼從顯現個人偏激的跡象，到發動攻擊的時間間隔越來越短。2002年需要16個月，2015年已經不到10個月，近年發生的少數案例中，甚至只需要幾個星期。

從心理學的角度來說，要激進化一個人的思想並不容易，需要長時間反覆接觸類似的資訊；而且每一個人從思想到行動的門檻差異也很大。很多人就算不滿，也僅會停留在非暴力的行動，例如憤世忌俗的貼文，但是極少數人暴力門檻很低，到一定程度就會付諸行動。

◆速度加劇可能與社群平台有關

前面提到要激進化一個人的思想並不容易，需要反覆接觸類似的資訊，孤狼化時間縮短與社群平台的同溫層和封閉的討論群組有關，因為這讓孤狼有機會大量且反覆的接觸激進化的資訊。近年來社群平台出現越來越多的仇恨貼文，可能也扮演推波助瀾的效果。

◆孤狼年輕化

不是每一個人都會受到仇恨貼文的影響，也不是每一個人激進化後就會採取暴力行動，但是孤狼是年輕人的機會較大。

這可能與年輕人較容易相信仇恨貼文、長時間浸泡在網路相關訊息中、更容易認為社會對他不公、容易受到其他孤狼啟發，以及喜歡表現自我有關。

張文27歲、個性孤僻、能夠從網路上買到煙霧彈、穿著突出等特徵，似乎和此相符。

男子張文涉嫌犯下台北捷運北車、中山站恐怖攻擊事件。（民眾提供）

西方恐攻絕大多數屬於孤狼攻擊，這有部分是因為團體恐攻需要協調眾人行動，比較容易外洩消息。台灣除了需要小心中共之外，對於孤狼式攻擊也不能大意，尤其是對於仇恨貼文與群組，值得更多關注。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





