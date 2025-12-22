自由電子報
自由開講》北捷傷人事件後 留意訊息接收管道、觀照自身狀態

2025/12/22 15:00

◎ 陳劭旻

謹慎選擇接收資訊來源，避免過度煽動的內容激起情緒

台北捷運於19日晚間發生男子丟擲煙霧彈及傷人後墜樓的事件，引發許多民眾高度恐慌。由於事發現場涵蓋多個地點，皆為人潮擁擠之處，加上行為方式多元，民眾可能有目擊煙霧彈、有目睹傷人、也有目睹墜樓的，可以預期受到影響的民眾會非常多，可能因此受到不同程度的影響，而即使不在現場，也可能因為新聞報導畫面而被激起情緒。而部分媒體也可能因為收視率的關係，持續播放事件中驚悚的畫面，導致民眾的情緒更被挑起。

由於本次事件由於短時間內連續發生，事發過程也相當嚇人，你可能會注意到，自己在接收到訊息後變得很焦慮，所以持續看電視或滑手機。在這種時候你可以做的，是挑選可靠的消息來源，盡量選擇以平實的方式報導的媒體，確保自己接收到必要的資訊即可；若非必要可以先將手機或電腦關起來，待訊息有充分整理後再接受資訊。

目睹可能引發創傷反應，安頓身心可讓自己平靜

在目睹此類事件時，有些人可能被激發強烈的恐懼、害怕、焦慮、憤怒的情緒，並引發生理症狀如食慾下降、無法入睡等，也可能因重新閃現事發時的畫面而陷入焦慮中，但也有人可能因無法反映而演變為麻木、毫無感覺的狀態。而有些人可能會因為這樣，不敢再去事件發生的地方，也許路過都可能會有
很多擔心。

如果你感覺自身情緒變得較為焦慮緊張，你可以允許自己暫時保有這些情緒，也可以進行照顧自我身心的動作，在安全的環境讓自己知道「我現在安全
了，我可以放鬆了」，通常過一段時間後身心狀況會逐漸穩定。但情緒如果超過兩星期後依然維持，且影響到正常生活，建議可以再向專業資源尋求協助。
而如果你有需要，也可以試著做一些預備，例如購買哨子或基本的防身用品，學習遭遇危難時的基本知識，讓自己知道「遇到時我可以做什麼」，透過預備
讓自己心理安定下來。

在危機事件中，我們對於社會的安全信任感會被打破，覺得世界似乎不再安全。因此在照顧自己情緒的同時，我們也需要照顧彼此，共同面危機中的不
安，如此才能在彼此的支持之中尋回安全感，為療癒社會的傷口鋪路。

（作者為諮商心理師公會全聯會理事）

