自由開講》孤狼也可以恐攻 憤世嫉俗、第五縱隊不是互斥的單選題

◎ 呂宗熹

看看目前許多大眾交通設施，包括機場、捷運或台鐵，許多發包委外保全公司所配置的保全人力，有的年齡偏高，有的身型體體態看起來就跟平時有在操練的警消人員落差很大。

上述感覺在國家門面的桃園機場尤其強烈。相較之下目前在高鐵車廂上巡邏的保全，體形較魁梧、執勤身段也看起來比較專業，讓人看了較安心。（看得出來高鐵畢竟是有挑過的）

台灣高鐵引進具有武術能力並領有證照者，擔任列車「車安保全」，並配備甩棍等防衛裝備，以因應特殊狀況。（資料照）

不是歧視中高齡就業，而是會納悶：看起來跟一般大樓管理沒啥差別的保全人員，是否真能隨隨意派遣到重要的交通設施樞紐，真能應付重大危機或特殊狀況？

台灣的人口紅利已經喪失，超高齡化社會是現在進行式，先天已經不足，如果後天又失調，民間保全人員、保全公司沒有完善的配備或人員訓練，乃至政府若沒有建立一套嚴格的評鑑或審核發照機制，若碰到像這次北車、中山站恐攻等級的事件，讓配備、訓練不足的保全第一線去擋，恐怕只是以卵擊石，造成更沒有必要的額外傷亡。

12月19日在台北捷運中山站附近發生連環殺人案，一名男子投擲煙霧彈並攻擊路人，造成多人死傷，誠品南京西路店被黃色警戒線封鎖。 （路透檔案照）

願逝者安息（暴徒例外）、願傷者平安早日康復。

（作者為危機公關業者）

