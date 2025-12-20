自由電子報
名家分享~戴伸峰》非模仿犯 新攻擊模式恐生根台灣

從鄭捷對秋葉原案的模仿、中捷對鄭捷的模仿，到本案件，依據目前的資料研判，這次案件的模仿或致敬成分降低，嫌疑人自創的犯罪手法（煙霧彈、表演型）等攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！
名家分享

名家分享

2025/12/20 14:45

◎ 戴伸峰

不平靜的一夜

各位朋友，這個夜過完了，再怎麼不平靜，都會迎來日出，地球持續轉動。

昨晚（12/19）的連續攻擊事件，再次為我們的社會與人心劃下一道傷痕。謝謝很多朋友去找了我之前關於2026的犯罪預測，關於「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，這些預測的確準確呼應了本次的連續攻擊事件，我心中真的矛盾又震撼。

名家分享~戴伸峰》非模仿犯 新攻擊模式恐生根台灣張文於19日傍晚在台北車站、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人。（記者方賓照攝）
  就類似案件來說，我提出一些個人的觀察向各位報告與分享。

1. 犯罪執行成熟度上升：從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線，一氣呵成，這樣的執行度代表了連續攻擊方式比起前兩案（鄭捷、中捷）更加成熟。

2.犯罪類型可能已生根台灣：從鄭捷對秋葉原案的模仿、中捷對鄭捷的模仿，到本案件，依據目前的資料研判，這次案件的模仿或致敬成分降低，嫌疑人自創的犯罪手法（煙霧彈、表演型）等攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！

3.犯罪成為自我顯示的低成本製作：雖然本件攻擊看似大費周章，但是在實際生活中已然邊緣化，無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取旁人注意低成本製作。因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。

至於大家擔心的，我謹用犯罪學理再提醒報告：

1.模仿犯：以犯罪的模仿效應來說，兩週內會產生漣漪現象，的確可能觸發；但是本件犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現。

警破譯連續攻擊案主嫌張文雲端資料，想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人。（本報合成照）警破譯連續攻擊案主嫌張文雲端資料，想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人。（本報合成照）  2.動機未明的另類保護：張姓嫌疑人已經身亡，犯罪動機石沈大海，類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生。某種程度減少致敬型模仿的出現。

最後，我們能怎麼做呢？

1.適度接收資訊：不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補。了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」。

2.不害怕討論與分享：討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

3.逐步信任社會：犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」；期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。

大家辛苦了！

（作者是中正大學犯罪防治學系教授，日本東北大學心理學博士）

本文經授權轉載自Nobumine Tai臉書

