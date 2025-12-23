自由電子報
民主之盾》憲政僵局能否化解，取決於國會的憲政自覺

依憲法精神，行政院對立法院通過的法律並非只能被動執行，若認定有明顯違憲之虞，本就負有憲政責任提出異議。我們不應逕自排除在我國半總統制下，總統、行政院院長以及立法院的權力三角關係中副署權設計的時代性意義，以及不副署的憲政功能與合憲性可能。
民主之盾

民主之盾

2025/12/23 11:30

◎ 陳宏銘／ 中原大學通識教育中心教授

行政院院長拒絕副署國會通過的《財政收支劃分法》修正案，立刻引爆在野黨強烈反彈，指控此舉踐踏憲政慣例，並已構成違憲行為。然而，總統隨即表態力挺行政院長，認為該法案本身即存有違憲、違法疑慮，行政院基於守護憲法秩序與權力分立原則，選擇不副署，並非擴權，而是避免國家受到傷害。此一爭議，已不只是單一法案的攻防，而是攸關憲政秩序接下來能否正常運作，以及是否會釀成難以收拾的總體政治風暴，並擴及社會、經濟及其它層面。

行政院長卓榮泰日前召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（資料照）

「寬於對立法權，荷於對行政權」的盲點

單方指責不副署是違憲，但卻對有違憲疑慮的法案避而不談，這種寬於對立法權，荷於對行政權的選擇性違憲舉發，既難以被多數人民所認可，也無助於僵局的解決。基於行政院對立法院負責的憲法精神，行政權固然應依憲法原則尊重國會多數的意見，然而這並不意味著國會多數必然等同於真理。回顧過往，凡經大法官宣告違憲的法律，又有哪一部不是在國會多數通過並背書之下制定的？

僵局解決之路有多條

面對當前僵局，理論上並非無解。第一條路，是立法院多數對行政院發動倒閣，迫使內閣改組，甚至解散國會重新改選，讓全國民意來公決。

這本是一條有效的、制度內的好路，但在政治現實中，倒閣風險極高，可能反噬自身，失去國會席次，這應也是在野黨意願不高的主因。至於主張「倒閣後總統仍可依其個人意志任命行政院院長，因而認為倒閣不可行」的論點，實質上是根本否定不信任投票所具有的憲政功能，也無法作為尊重憲法的正當理由。

行政院長卓榮泰宣布不副署違憲的財劃法修法，藍白反過來痛罵中央這是「違憲亂政」，卻不提倒閣。圖為國民黨團總召傅崐萁（右）和民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

第二條路，是朝野政黨與行政、立法部門回到協商機制，理性討論財政分配與權責界線，共謀出路。然而，正是因為政治高度對立，彼此缺乏最低程度的互信，所以才會有今日的僵局產生，所以這條路上仍會佈滿絆腳石，除非大家願意在好好坐下來溝通，以蒼生福祉為念，否則實難以被抱以期待。

因此，最具制度正當性與可行性的解方，在於第三條路：讓憲法法庭重新正常運作，由司法機關進行最終仲裁。憲法法庭的功能，正是在政治部門陷入僵局，各執憲法己見時，提供一個超然、理性的裁判場域，避免衝突懸而未決。若國會認為行政院院長不副署是違憲，實可以聲請釋憲，除非是怯於接受司法仲裁。

過去總統兩度提名大法官，固然其中人選並非都無爭議，但兩次所有被提名人都被全盤否決。若是總統這一方消極應對，自然將面對失職的責難。但若國會杯葛，讓大法官人數持續無法填補，將使司法仲裁機制癱瘓下去，等同於一邊高喊違憲，一邊卻封死解釋憲法之路。

憲法法庭12月19日宣判憲訴法修正案違憲失效，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。（資料照）

國會是否願意正視憲法解決機制

行政與立法之間不應淪為零和式的權力角力。只追逐政治上的勝負，而不顧其制度性後果時，真正受害的，將是整個憲政體制與人民的根本利益

當前的憲政僵局能否化解，恐怕關鍵不在於行政院院長是否副署，而在於國會是否願意正視憲法所提供的解決機制，讓憲法法庭回到其應有的位置，讓憲法本身發聲。屆時，無論哪一方被判定在憲法上站不住腳，都只能接受並服從。否則，每一方各執己見，憲政學者也各有詮釋、各擁韜略，最終究竟由誰說了算

