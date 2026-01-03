自由開講》中俄巡航不是訓練 是戰略恫嚇

◎ 郭索

2025年的中俄聯合戰略巡航，是獨裁聯盟對民主同盟發出的空中戰略恫嚇。中共聲稱為「年度訓練計畫」，但實質上卻是在東亞與西太平洋空域的高強度軍事展演，不僅由遠程轟炸機組成編隊，還穿越日本防空識別區、進入西太平洋空域，構成實質的戰略壓迫。此舉與俄羅斯對「台灣有事就是日本有事」言論的公開譴責相呼應，雙方聯手釋放出清楚訊號：一旦台海爆發衝突，日本若介入，即視同敵對行動，必將遭遇聯合報復。這是中俄對美日安保體系的正面挑戰，更是對區域穩定秩序的蓄意破壞。

這次中俄聯合戰略巡航，是獨裁聯盟對民主同盟發出的空中戰略恫嚇。（圖取自防衛省統合幕僚監部X）

中共慣以例行演訓作為掩護，實際從事灰色地帶軍事行動，其策略已臻嫻熟。透過制度化包裝，將聯合空中巡航合理化與恆常化，企圖讓國際社會逐漸麻痺，進而接受中俄在第一與第二島鏈之間的軍事存在。這不是防衛性行動，而是進攻性態勢的預演，更是「戰略新常態」的鋪路。日本作為西太平洋第一島鏈的關鍵一環，近年已逐步強化對台戰略支持，如今中俄則以軍機編隊繞行其周邊外海，實際測試其空防能力、反應時間與政治定力，意圖動搖日本介入台海戰略的底線。

特別值得注意的是，此次巡航並非單一事件，而是中俄戰略協作深化的具體實踐。中共一再強調中俄「新型大國關係」與「全面戰略協作夥伴關係」，在烏克蘭戰爭爆發後更成為俄羅斯少數堅實盟友。透過聯合巡航，俄羅斯不僅表達其對中共台海政策的支持，更以實際軍力進入印太區域，與中共聯手壓縮美日防衛縱深。這意味著，一旦台海戰端開啟，中俄極可能不僅外交聲援，更將透過軍事協同構成戰略包圍，從東北亞、西太平洋乃至南海形成多重壓力。

中俄聯合戰略巡航，是對日本首相高市早苗言論的譴責，正是典型的「碰瓷外交」與「認知作戰」配套操作。（路透檔案照）

中共政權向來善於利用模糊與藉口製造衝突，然後反過來指控他人挑釁。此次聯合巡航與俄羅斯外交部對日本高市早苗首相言論的譴責，正是典型的「碰瓷外交」與「認知作戰」配套操作。中共一方面要求各國尊重其一中原則，另一方面卻結合俄國軍事力量，對鄰近民主國家持續進行空中威懾，無視國際法秩序與區域穩定。其本質，仍是極權政權試圖打破戰後和平架構，奪取台灣、擴張影響、挑戰西方主導的國際安全體系。

這不是訓練，而是一場演給世界看的劇。劇名叫做「聯合對抗自由世界」，導演是中共，副導是俄羅斯，而劇本早已寫好：在混淆戰爭與和平邊界的灰色地帶中，利用常態軍演、輿論操作、歷史話術與外交恫嚇，掏空民主國家的信心與反應能力。面對這樣的劇情安排，唯有堅守民主陣線的價值、強化區域聯防協作、拒絕中俄雙方以制度包裝的虛假和平，才能真正守住亞太的自由防線。

（作者為自由評論者）

