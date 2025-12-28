自由電子報
自由開講》福建號空船過峽、雷達滿天掃：中共的軍事存在感 真的只能靠刷存在？

2025/12/28 10:00

◎ 三毛

近期中國在第一島鏈周邊的軍事動作明顯升溫，從「福建號」航艦航經臺灣海峽，到對日本、菲律賓等國的空海域挑釁行為，已非單一事件，而是一連串高度協調的軍事施壓節奏；福建號作為中共首艘採用電磁彈射器的航艦，自服役以來即被賦予象徵意義，此次未搭載艦載機、卻刻意選擇通過臺灣海峽北上，政治訊號遠大於軍事效能展示；配合共軍對日本戰機進行火控雷達照射、對菲律賓飛機投放照明彈，以及與俄羅斯實施轟炸機聯合巡航，北京正試圖在區域內營造「新常態」，以密集低烈度挑釁測試各國反應底線。

自由開講》福建號空船過峽、雷達滿天掃：中共的軍事存在感 真的只能靠刷存在？中共福建號航經臺灣海峽，對日本、菲律賓等國的空海域挑釁行為，而是一連串高度協調的軍事施壓節奏。（美聯社檔案照）

戰略空窗期的冒進：北京的「極限壓迫」盤算

從時間點來看，中共近期行動並非偶然，而是精準卡位於國際戰略注意力分散之際；俄烏戰爭正進入談判與調停討論階段，中東走廊與加薩戰後安排仍牽動美歐外交資源，北京顯然判斷此刻是施壓第一島鏈的「戰略空窗期」；透過灰色地帶手段，火控雷達間歇掃描、照明彈警告、航艦過峽卻不實戰部署；中共試圖在不引發直接軍事衝突的情況下，逐步塑造勢力範圍，對周邊國家形成心理震懾；這正是所謂「極限壓迫」，不求一擊得手，而是持續累積壓力，期待對手因疲勞、分歧或誤判而退讓。

福建號過境的真正意義：被看見，卻未失控

值得注意的是，面對福建號航經臺灣海峽，國防部選擇第一時間公開空拍影像、說明艦上未搭載艦載機，並明確指出其可能返廠進行缺失修正，這不僅是軍事監控，更是一場資訊戰的主動回應；國軍以透明、即時、專業的方式，向國內外傳達「完全掌握、沒有升高」的訊息，成功壓縮中共藉由模糊製造恐慌的空間；這種做法，正是近年民主國家面對威權挑釁時的重要轉變，不再過度反應，也不讓對方壟斷敘事權，而是以事實與制度穩住局勢。

日本航空自衛隊2架F-15戰機，日前遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）日本航空自衛隊2架F-15戰機，日前遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

日本、臺灣與盟友的共同課題：把壓迫變成反效果

中共對日本首相高市早苗「臺灣有事」言論的強硬回應，原本意圖製造寒蟬效應，卻適得其反，美日隨即展開聯合巡航，區域國家同步加強演訓與警戒，反而讓中共的行為成為促進安全合作的催化劑；對臺灣而言，關鍵不在單點軍事對抗，而在於如何與日本、美國、菲律賓、澳洲及歐洲夥伴協調行動，共享情資、強化聯合演訓、在國際場合揭露灰色地帶手法，並持續將臺海穩定與全球供應鏈、安全航道連結起來；當挑釁行為一再被轉化為集體回應，中共的「極限壓迫」就會逐漸變成「自我孤立」。

中共原本意圖製造寒蟬效應，美日隨即展開聯合巡航，反而讓中共的行為成為促進安全合作的催化劑。圖為美日聯合巡航。（美聯社檔案照）中共原本意圖製造寒蟬效應，美日隨即展開聯合巡航，反而讓中共的行為成為促進安全合作的催化劑。圖為美日聯合巡航。（美聯社檔案照）

結語：從福建號過峽到一連串區域挑釁，北京的戰略意圖已相當清晰，在不開戰的前提下，重塑第一島鏈的權力結構，然現實也同樣清楚顯示，這條路並不順遂；臺灣透過冷靜監控與資訊透明，日本堅守原則並深化同盟，美國與夥伴國家迅速協調行動，都在不斷提高中共冒進的成本，嚇阻不是宣示戰爭，而是讓對手認知到「這筆帳算不過來」；當民主國家能在戰略上彼此連結、在政治上彼此支撐，中共想藉壓迫改變現狀的企圖，最終只會反覆驗證一個結論，真正決定區域穩定的，不是誰聲音最大，而是誰最有能力守住規則。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

