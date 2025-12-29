自由電子報
自由開講》李在明拚AI三大強國 「好想贏韓國」 需有追趕策略

2025/12/29 20:00

◎ 廖明輝

南韓總統李在明在國會施政演說中，把國家目標直接鎖定在「躍升為全球AI三大強國」，宣稱2026年要成為AI時代的歷史起點。他迅速啟動「國家AI戰略委員會」並親自領軍，接連召開會議；並與輝達執行長黃仁勳、三星、SK、現代汽車等企業討論算力、晶片與應用的全盤佈局。他更提出讓韓國成為「印太AI首都」願景，並與輝達合作以26萬顆 GPU打造AI工廠。再投入近31億美元興建12吋40奈米晶圓廠，協助IC設計業者研發與測試晶片。意圖利用半導體優勢與算力基礎，打通往AI強權的產業高速公路。

南韓總統李在明在國會施政演說中，宣稱2026年要成為AI時代的歷史起點。（路透檔案照）南韓總統李在明在國會施政演說中，宣稱2026年要成為AI時代的歷史起點。（路透檔案照）

英國《觀察家報》日前公布最新「全球人工智慧指數」排名，韓國排名全球第5，在政府策略、基礎建設與營運環境表現突出，但在商業生態系與人才，僅排第17、13名。真正擋在韓國與排名第3新加坡之間的，是能否培養更成熟AI產業鏈與人才。新加坡之所以難以撼動，在於高效率、可預期的AI法規與資料治理，極具吸引力的國際化人才環境。韓國若只押注算力與半導體，可能難以追上，因此韓國開始把AI當成「全社會轉型計畫」推動；從國防半導體國產化，到AI導入公共服務與國家級模型，強調讓所有民眾都能輕鬆使用AI，使其成為如自來水般的公共基礎設施。

若以黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」來看，能源、晶片、基礎設施、模型與應用缺一不可。韓國強項在於把五層串起來，上游有輝達與本土記憶體，中游有大型AI工廠與雲平台，下游則串接自駕車、機器人與國防。同時由「國家AI戰略委員會」統籌資源，形成完整供應鏈。台灣若只停留在「晶圓代工龍頭」角色，就會被鎖在第二層，讓高附加價值的模型與應用落到別人手上。另外，韓國已經警覺AI工廠帶來龐大能源與水資源壓力，開始談電網升級與能源合作。這些都提醒我們，AI國力競賽不是技術比拚，而是牽動治理、能源與社會接受度的國家工程。

南韓總統李在明提出讓韓國成為「印太AI首都」願景，並與三星等企業討論算力、晶片與應用的全盤佈局。（路透檔案照）南韓總統李在明提出讓韓國成為「印太AI首都」願景，並與三星等企業討論算力、晶片與應用的全盤佈局。（路透檔案照）

台灣若「好想贏韓國」，就必須制定有選擇的追趕策略，而不是照抄韓國模式。在AI商業生態系，政府應帶頭成為本土AI企業的「第一個客戶」，在醫療、交通、教育、製造等領域釋出系統性標案與實證場域，讓本土團隊有機會在台灣做出可計價、可複製的AI解決方案，再帶著成功案例前進國際。在開發能力，需建立國家級AI開發平台，由政府整合算力與資料集，向產學界開放API與沙盒，讓中小企業不用自建算力，也能在雲端開發台灣版應用。國科會主導的「國網雲端算力中心」日前南科正式啟用，就是很好的行動方案。在人才方面，不能再依賴少數頂大研究者，而要讓每個產業在職者都具備基本AI能力，透過技職教育與在職進修，把AI工具內化成為改善日常工作的基本技能。

台灣若好想贏韓國，就必須制定有選擇的追趕策略，從能源、應用場域、開發實力到人才養成，全面動員投入。（路透檔案照）台灣若好想贏韓國，就必須制定有選擇的追趕策略，從能源、應用場域、開發實力到人才養成，全面動員投入。（路透檔案照）

綜上所述，李在明喊出AI三大強國不是口號，而是全國動員。台灣若想追上甚至超越韓國，AI就必須成為國家級戰略，從能源、應用場域、開發實力到人才養成，全面動員投入。只要政府、企業與社會能懷抱願景並共同前進，台灣就有機會在未來幾年，從今年的第16名，繼續往前推進到全球前五名，再與韓國爭輸贏。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

