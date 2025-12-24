自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「台北二線城」說 是中國話術、不是城市願景

2025/12/24 10:30

◎ 再米

近日中國「習近平國師」張維為在節目中提出一項極具象徵性但充滿政治意圖的說法：統一後5至10年間，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，15年達到上海水平，20年則達到世界一流水平。這番話乍看像是對城市發展的宏觀規劃，實際上卻是用城市現代化包裝「被中國接管」的心理敘事。

上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖取自微博）上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖取自微博）

這種宣稱的表面邏輯是以基礎建設、經濟提升作餌，暗含前提是「台灣需要中國統一以獲得發展」。然而，無論從現實城市比較或兩岸政治結構來看，這種說法都建立在錯置的前提之上：一是把中國城市等級作為台北未來發展的唯一坐標；二是將統一視為城市升級的必要條件。這不僅忽略了台灣現有城市的國際競爭力，也抹煞了制度差異對都市韌性與發展路徑的關鍵影響。

首先，城市等級的比較本質上是功能結構、經濟規模、生活品質與制度環境的綜合結果，而不是單靠被「納入」某一國家的發展規劃即可達成。台北作為自由民主社會的政治與經濟中心，在創新產業、國際連結與公民參與等方面有其獨立的優勢。若簡化成「基礎建設不夠好＝需要中國介入」，不僅是一種短視的經濟主義評價，更是忽略了制度差異如何深刻影響人力資本配置與城市韌性。

再者，中國城市分類本就含有濃厚的體制色彩。所謂的一線、二線城市標籤，不只是基礎建設，更是人口規模、產業結構、資本集中、政策傾斜等政治力量的綜合表現。強行將台北套用這樣的分類標準，等於是要求台灣放棄其政經自主性，換取一套由他者定義的發展階梯。這樣的「等級論」極易被用來作為政治動員工具，而非實質提升民眾生活福祉的計畫。

張維為稱，統一15年後，要讓台北基礎設施達到上海水平。圖為上海。（法新社）張維為稱，統一15年後，要讓台北基礎設施達到上海水平。圖為上海。（法新社）更深一層的是張維為語境的政治性。在近年的兩岸論述中，北京並不單純以和平交流為出發，而是不斷調整話術，試圖創造一種「統一是經濟機會而非政治問題」的敘事框架。用「城市升級」作為統一後願景的焦點，就是將高度敏感的主權議題轉化為看似「有利可圖」的話術，藉此弱化民眾對控制權喪失的警覺。事實上，一旦政治主體性被前所未有地重塑，城市發展的真正受益者終究是誰？這值得台灣社會深刻反思。

台北的問題從來不是基礎設施水平落後，而是如何在全球化競爭中維持制度優勢、人才吸引力與市民生活品質。這些都不是簡單靠「統一後的五年規劃」就能解決，更不應成為談統一的前提條件。把城市發展議題政治化，反而容易讓公共討論失焦，把真正該問的問題——包括主權、民主制度與國際關係——埋沒在表面的經濟數字之下。

換言之，台北能否成為更具國際競爭力的都市，不該建立在被中國接管的假設之上，而應立足於自身的制度優勢與創新能量。這樣的願景才是真正值得台灣人深思與捍衛的發展方向，而不是被外部敘事牽著走的政治幻象。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

