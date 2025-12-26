自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從宏福苑大火看台灣老屋風險

2025/12/26 09:30

◎ 陳琪

香港大埔宏福苑整修期間爆發大火，奪走逾百條人命，震撼全亞洲。這座僅40餘年屋齡的大樓外觀並不老舊，但卻因管線老化、消防設施不足與逃生動線不佳，在火勢中迅速失守。這起災難不只是香港的悲劇，更是一面照向台灣的鏡子。

台灣大量住宅興建於1970至1990年代，如今全面進入老化階段。然而老屋更新卻仍停留在緩慢、分散、彼此推諉的進度中，都市安全長期依賴住戶自行協調，形成難以突破的治理瓶頸。若政府繼續以「社區意願不足」作為停滯理由，風險將只會愈積愈厚。

台灣住宅進入老化階段，若政府繼續以「社區意願不足」作為老屋更新停滯理由，風險將只會愈積愈厚。（資料照）台灣住宅進入老化階段，若政府繼續以「社區意願不足」作為老屋更新停滯理由，風險將只會愈積愈厚。（資料照）

台灣都更遲滯的原因並非難以理解。許多住戶面臨的不是意願問題，而是現實壓力。年長者害怕搬遷、生活習慣被迫改變；弱勢家庭無力負擔重建空窗期間的租金與消費；僅擁有一戶住宅者害怕「無家可歸」，而持有多戶者則把都更視為資產增值機會。這些差異使得重建成為一場高成本、高衝突的協商，而政府角色過於被動，往往只在程序面提供協助，卻缺乏成為推動者的意志與工具。老屋更新便在漫長等待中停擺，而城市風險卻一天比一天更高。

若將眼光放向國外，或許能更清楚看見台灣困境的根源。日本在面對大規模老屋問題時，早已意識到單靠住戶協商永遠無法解決問題，因此設計出組合員義務參與制度，使多數同意即可推動重建，避免少數人長期卡關。同時日本地方政府長期提供中繼住宅與法律、協調支援，讓住戶在心理與經濟上都有退路。南韓則更為積極，由政府主導劃定重建區域，再由建商競爭投標，住戶不必承擔複雜的協調事務，而且政府提供搬遷補貼，弱勢家庭不必因無力搬家而拒絕重建。這兩個國家的共通點是：都更被視為城市安全工程，而非單純的不動產利益分配。

日本推出組合員義務參與制度，使多數同意即可推動重建，避免少數人長期卡關。圖為日本東京。（法新社檔案照）日本推出組合員義務參與制度，使多數同意即可推動重建，避免少數人長期卡關。圖為日本東京。（法新社檔案照）

為何台灣難以複製日本與南韓的模式？原因在於法制與文化的雙重保守。台灣社會普遍將都更視為誰賺誰虧的財產議題，而非公共安全責任；政府也因為擔心侵犯財產權或引發爭議，往往避免強勢介入。結果就是：真正需要公權力推動的老屋更新，被迫退回居民自行協商的狀態，但居民往往既無資源、也無能力承擔重建的複雜程序，最終形成全面性的政策停滯。

要避免下一場宏福苑式的悲劇，政府必須從根本調整策略。首先，政府應從協調者轉型為真正的主導者。包括劃定優先更新區、建立公辦都更模式、提供法律與行政協助，必要時對高風險建物具備更明確的介入工具。其次，必須降低住戶搬遷負擔，例如提供中繼住宅、租金補助與搬遷補貼，讓弱勢家庭敢於踏出重建第一步，而不是因為生存壓力而被迫成為反對者。最後，城市必須建立老屋安全評估制度，將消防、耐震與管線狀況納入定期檢查，對高風險建物設定限期改善或推動更新，讓老屋安全從私人議題轉變為公共責任。

避免香港宏福苑悲劇，都市更新已不只是房地產議題，而是攸關生命安全的公共政策。圖為宏福苑大火。（法新社檔案照）避免香港宏福苑悲劇，都市更新已不只是房地產議題，而是攸關生命安全的公共政策。圖為宏福苑大火。（法新社檔案照）

宏福苑火災告訴我們，建物老化不會因為看起來還能住就能安全。台灣若不以公共安全的規模來面對老屋問題，將持續把整個城市推向風險邊緣。都市更新已不只是房地產議題，而是攸關生命安全的公共政策。當過去的老屋開始快速老化，未來若仍停留在現狀，下一場悲劇可能不在新聞裡，而會發生在我們身邊的某個夜晚。

（作者為台北市民，自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書