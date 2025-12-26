自由開講》從宏福苑大火看台灣老屋風險

◎ 陳琪

香港大埔宏福苑整修期間爆發大火，奪走逾百條人命，震撼全亞洲。這座僅40餘年屋齡的大樓外觀並不老舊，但卻因管線老化、消防設施不足與逃生動線不佳，在火勢中迅速失守。這起災難不只是香港的悲劇，更是一面照向台灣的鏡子。

台灣大量住宅興建於1970至1990年代，如今全面進入老化階段。然而老屋更新卻仍停留在緩慢、分散、彼此推諉的進度中，都市安全長期依賴住戶自行協調，形成難以突破的治理瓶頸。若政府繼續以「社區意願不足」作為停滯理由，風險將只會愈積愈厚。

台灣住宅進入老化階段，若政府繼續以「社區意願不足」作為老屋更新停滯理由，風險將只會愈積愈厚。（資料照）

台灣都更遲滯的原因並非難以理解。許多住戶面臨的不是意願問題，而是現實壓力。年長者害怕搬遷、生活習慣被迫改變；弱勢家庭無力負擔重建空窗期間的租金與消費；僅擁有一戶住宅者害怕「無家可歸」，而持有多戶者則把都更視為資產增值機會。這些差異使得重建成為一場高成本、高衝突的協商，而政府角色過於被動，往往只在程序面提供協助，卻缺乏成為推動者的意志與工具。老屋更新便在漫長等待中停擺，而城市風險卻一天比一天更高。

若將眼光放向國外，或許能更清楚看見台灣困境的根源。日本在面對大規模老屋問題時，早已意識到單靠住戶協商永遠無法解決問題，因此設計出組合員義務參與制度，使多數同意即可推動重建，避免少數人長期卡關。同時日本地方政府長期提供中繼住宅與法律、協調支援，讓住戶在心理與經濟上都有退路。南韓則更為積極，由政府主導劃定重建區域，再由建商競爭投標，住戶不必承擔複雜的協調事務，而且政府提供搬遷補貼，弱勢家庭不必因無力搬家而拒絕重建。這兩個國家的共通點是：都更被視為城市安全工程，而非單純的不動產利益分配。

日本推出組合員義務參與制度，使多數同意即可推動重建，避免少數人長期卡關。圖為日本東京。（法新社檔案照）

為何台灣難以複製日本與南韓的模式？原因在於法制與文化的雙重保守。台灣社會普遍將都更視為誰賺誰虧的財產議題，而非公共安全責任；政府也因為擔心侵犯財產權或引發爭議，往往避免強勢介入。結果就是：真正需要公權力推動的老屋更新，被迫退回居民自行協商的狀態，但居民往往既無資源、也無能力承擔重建的複雜程序，最終形成全面性的政策停滯。

要避免下一場宏福苑式的悲劇，政府必須從根本調整策略。首先，政府應從協調者轉型為真正的主導者。包括劃定優先更新區、建立公辦都更模式、提供法律與行政協助，必要時對高風險建物具備更明確的介入工具。其次，必須降低住戶搬遷負擔，例如提供中繼住宅、租金補助與搬遷補貼，讓弱勢家庭敢於踏出重建第一步，而不是因為生存壓力而被迫成為反對者。最後，城市必須建立老屋安全評估制度，將消防、耐震與管線狀況納入定期檢查，對高風險建物設定限期改善或推動更新，讓老屋安全從私人議題轉變為公共責任。

避免香港宏福苑悲劇，都市更新已不只是房地產議題，而是攸關生命安全的公共政策。圖為宏福苑大火。（法新社檔案照）

宏福苑火災告訴我們，建物老化不會因為看起來還能住就能安全。台灣若不以公共安全的規模來面對老屋問題，將持續把整個城市推向風險邊緣。都市更新已不只是房地產議題，而是攸關生命安全的公共政策。當過去的老屋開始快速老化，未來若仍停留在現狀，下一場悲劇可能不在新聞裡，而會發生在我們身邊的某個夜晚。

（作者為台北市民，自由業）

