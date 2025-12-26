自由電子報
自由開講》雪梨恐怖襲擊 台灣應表態

2025/12/26 18:00

◎ 蘇拾瑩

雪梨最著名的邦代海灘日昨遭到反猶太恐怖襲擊，死亡人數已達16人，還有多名受傷者，是澳洲近30年來最大的一起槍擊事件。

兇手明顯是針對雪梨的猶太社區活動進行攻擊。剛好是猶太人光明節，猶太社區例行舉辦慶祝活動，成為反猶兇手的目標。

雪梨邦代海灘遭到反猶太恐怖襲擊，死亡人數高達16人。圖為槍手開槍後，海灘遊客紛紛逃離。（法新社檔案照）雪梨邦代海灘遭到反猶太恐怖襲擊，死亡人數高達16人。圖為槍手開槍後，海灘遊客紛紛逃離。（法新社檔案照）

自從2023年10月7日哈馬斯恐怖襲擊以色列以來，隨著迦薩被以色列圍困，哈馬斯屢屢使用假訊息及賣慘的手段博取國際同情，各國紛紛出現反猶聲浪。在澳洲，親巴勒斯坦群眾經常帶著仇恨的情緒聚集攻擊猶太社區，這兩年襲擊及恐嚇事件激增許多倍，讓住在澳洲的猶太人深感不安全。

以色列總理納坦雅胡曾經為此事寫信給澳洲總理阿爾巴尼斯，希望澳洲能抑制反猶聲浪，可惜在左派親巴勢力的影響下，澳洲並沒有做出有效的抑制。而在聯合國推動承認巴勒斯坦為主權國家時，澳洲也站隊支持巴勒斯坦，更助長了澳洲親巴反以的氣氛。

其實比實力，巴勒斯坦根本不是以色列的對手，但為何在國際上卻能贏得那麼多國家的支持？

最主要原因是利用了左派「同情弱勢」、「弱勢就是正義」的意識形態，成功打了一場欺騙世界的認知戰。

巴勒斯坦言論管控極嚴，加以加薩在戰爭中，根本沒有西方記者能夠進入自由採訪新聞，所有訊息都是由哈馬斯傳出來。哈馬斯非常善於製造假訊息，他們充分發揮「賣慘」的手段，將以色列形容為正在對巴勒斯坦進行「種族滅絕」，引發國際同情，成功帶動了對以色列不利的指控，在國際間打贏了這場認知戰。

哈馬斯屢屢使用賣慘的手段博取國際同情，各國紛紛出現反猶聲浪。圖為澳洲雪梨支持巴勒斯坦遊行。（路透檔案照）哈馬斯屢屢使用賣慘的手段博取國際同情，各國紛紛出現反猶聲浪。圖為澳洲雪梨支持巴勒斯坦遊行。（路透檔案照）

在世界各地反猶聲浪高漲之下，使得穆斯林極端主義、具毀滅性的「聖戰」想法開始蠢蠢欲動，在這種氛圍下，昨天雪梨會發生恐怖襲擊事件，就不令人意外了。

民主國家講求言論自由，假訊息容易氾濫成災；極權國家管控言論，如果刻意製造假訊息，就極易讓人受騙上當。以巴認知戰的例子正是台灣的鑑戒。面對同樣善於認知作戰的中共，台灣實不可不慎。

雪梨的恐怖襲擊，台灣社會並沒有給予太大的關注，最主要原因，台灣媒體一般是以美國主流媒體的內容為新聞材料，而近年美國主流媒體充斥著左派的意識形態，加上反川普的路線，因此對川普或以色列有利的新聞，皆採淡化處理。不久前查理科克遇刺身亡，美國左媒就報導甚少，連帶台灣媒體也未加重視。

但是在以巴衝突事件中，台灣其實並沒有親巴反以的本錢，加上川普是以色列堅定的盟友，台灣的國防安全又需靠美國協助，更沒有反美反以的立場。澳洲經過恐怖襲擊事件，勢必從挺巴反以的立場反轉，台灣也應該藉此機會明確表態，斥責反猶勢力的虛假，給予以色列即時的支持。相信以色列也會有所回饋，起碼在台灣爭取國際承認國家主權獨立一事上，可以期待以色列的支持。

（作者為雪梨資深媒體人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

