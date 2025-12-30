自由電子報
評論 > 投書

自由開講》國際共識成形 友盟挺台升溫凸顯台海穩定關鍵性

2025/12/30 07:30

◎ Lin

國安局最新送交立法院的報告指出，中共解放軍近年持續強化在第一島鏈的海、空軍事活動，對臺海及周邊區域安全構成長期而系統性的挑戰。面對中共以高頻率軍機、艦船施壓，企圖改變現狀，臺灣並未陷入孤立，反而獲得更多國際友盟公開表態支持。報告顯示，今年以來，包括美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次重申「臺海和平穩定的重要性」，顯示臺海議題已明確納入國際安全的核心關切。

中共各型軍機侵入我周邊空域已逾3570架次，再創新高。（國防部提供）中共各型軍機侵入我周邊空域已逾3570架次，再創新高。（國防部提供）

數據亦凸顯中共軍事施壓的強度，國安局指出，截至12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域已逾3570架次，較去年再創新高，並配合艦船執行39次「聯合戰備警巡」，意在測試我方預警反應與戰場經營能力，此類高強度行動不僅針對臺灣，更牽動東海、臺海與南海安全情勢的連動，使區域緊張態勢明顯升高。

美國戰略調整 牽動友盟協同防衛

在國際層面，美國於12月初發布新版《國家安全戰略》，明確將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出維持關鍵航道開放、強化美軍前置部署、推動盟友共同分擔防務等三大方向，美軍印太司令帕帕羅上將進一步指出，「拒止型防禦」構想的核心在第一島鏈，凸顯美國正以制度化方式，促進友盟協同提升防衛能量，以遏制中共的擴張行為。

這一戰略訊號，實質強化了臺海在國際安全架構中的地位，臺灣不再只是區域爭議的被動一方，而是牽動印太穩定、全球供應鏈與航道安全的關鍵節點，正因如此，國際社會對臺海和平的關切，已從道義聲援，逐步轉化為具體的政策論述與安全承諾。

美軍印太司令帕帕羅表示，美國正以制度化方式，促進友盟協同提升防衛能量，以遏制中共的擴張行為。（法新社檔案照）美軍印太司令帕帕羅表示，美國正以制度化方式，促進友盟協同提升防衛能量，以遏制中共的擴張行為。（法新社檔案照）

法律與規範層次升高 中共面臨更大國際壓力

值得注意的是，歐盟與德國今年首度明確指出，臺海情勢適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並公開呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應負起維護國際和平的責任。此一表態，象徵國際社會不再僅以「關切」回應中共對臺脅迫，而是將其行為置於國際法與規範的檢驗之下，無形中壓縮北京以武力改變現狀的正當性空間。

理性應對威脅 鞏固臺灣安全與國際信任

整體而言，國安局報告所呈現的，不只是中共軍事壓力升高的現實，更揭示另一個同樣重要的趨勢——國際友盟對臺支持已形成結構性共識。臺灣持續強化自我防衛、維持區域負責任行為，正是贏得國際信任的關鍵，當友盟挺臺力度持續攀升，臺海和平不再只是臺灣的安全議題，而是國際社會共同維護的公共利益。

在此背景下，臺灣更需以冷靜、穩健的方式深化防衛整備與外交溝通，將外界支持轉化為長期的安全韌性，這不僅有助於嚇阻衝突，更能確保臺海作為印太穩定樞紐的角色，持續受到國際社會的重視與守護。

（作者為研究生）

