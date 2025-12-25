自由電子報
評論 > 投書

自由開講》塭仔圳之後 新北還缺什麼樣的公共建設？

2025/12/25 09:00

◎ 郭冠廷

新北市塭仔圳重劃區位於新莊區及泰山區。圖為泰山區泰林路二段（橫）與貴子坑溪（右）交叉處。（資料照）新北市塭仔圳重劃區位於新莊區及泰山區。圖為泰山區泰林路二段（橫）與貴子坑溪（右）交叉處。（資料照）

近期新北市塭仔圳都市更新工程持續推進，相關爭議也不斷浮上檯面。從土地徵收、拆遷安置，到財務負擔與世代正義，輿論中反覆出現一個熟悉的質疑──大型公共建設，會不會「債留子孫」？這樣的提問並非沒有道理，但若只停留在「要不要借錢」、「要不要建設」，反而可能忽略一個更關鍵的問題：城市發展真正該留下的是什麼

在塭仔圳開發區旁，其實早已有一個被時間驗證的公共建設案例──輔大醫院。這並非一開始就被看好的計畫。當年在籌建階段，同樣面臨「是否舉債」、「是否該由學校承擔風險」的強烈爭論，甚至有人以「不要債留子孫」作為反對理由。然而，最終拍板推動的決策者選擇了承擔，而不是迴避。當時擔任輔仁大學校長的江漢聲，並未把問題留給下一任或下一代，而是選擇在任內面對財務、治理與社會責任的壓力，讓計畫走下去。

當時擔任輔仁大學校長的江漢聲，並未把問題留給下一任或下一代，而是選擇在任內面對壓力，讓計畫走下去；圖為江漢聲。（中央社資料照）當時擔任輔仁大學校長的江漢聲，並未把問題留給下一任或下一代，而是選擇在任內面對壓力，讓計畫走下去；圖為江漢聲。（中央社資料照）

多年後回頭看，輔大醫院不僅未成為沉重負擔，反而在現任院長黃瑞仁的經營下逐步轉虧為盈，並將盈餘回饋校務與公共醫療體系，成為新北少數兼顧教學、研究與社會服務的醫療機構之一。這個結果至少說明一件事：關鍵不在於「有沒有借錢」，而在於「決策是否有清楚的公共目的與後續治理能力」。

塭仔圳的討論若只停留在拆不拆、給不給、借不借，很容易流於對立但真正值得被問的，是這樣的開發是否能補足城市長期欠缺的公共機能──醫療、教育、社會支持系統，而不只是增加建案與人口密度。

公共建設從來不可能零風險，真正的世代不正義，往往不是因為做了決策，而是因為不敢做任何決策，卻把缺口留給未來承擔。塭仔圳之後，新北市需要的不只是更大的開發案，而是更成熟的公共選擇。


（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

