自由開講》高虹安案不是政治延長賽：論二審法官如何從心證中「除色」

◎ 郭昌益

新竹市長高虹安的貪污案，正將台灣司法推向一場巨大的「集體焦慮」。從一審重判到進入二審的等待，民眾最深層的恐懼，不在於誰勝誰負，而是法官的法袍下，是否隱藏著政黨的標籤。當社會普遍開始揣測「一審綠、二審藍」時，這本身就是對台灣法治最沉痛的控訴。

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪。圖為高虹安復職情形。（資料照）

要讓法官在政治風暴中守住「中立心證」，不能僅靠道德自律，更需要制度性的「防腐」。首先，法官必須具備「政治偏見的覺察力」。人皆有立場，但卓越的法官應在審理時，自覺地將個人偏好與法學邏輯隔離。二審合議庭應透過更深入的評議機制，讓三位法官彼此詰抗、交互檢驗，確保判決不是單一立場的獨斷，而是法律理性的共識。

其次，判決邏輯必須「去模糊化」。針對爭議極大的助理費性質，司法體系應建立更一致的法律見解，而非賦予法官過大的裁量空間，讓「心證」變成「政治立場」的避風港。當判決書能以具備高度說服力的論證，直面公眾的質疑時，政治耳語自然會失去寄生的空間。

台灣人要的並不多，不過是希望法律能回歸法律。如果判決結果始終隨著政黨色彩而起伏，法律將淪為強者的工具，而非弱者的護盾。

「一審綠、二審藍」，這本身就是對台灣法治最沉痛的控訴。示意圖。（資料照）

我們期許二審法官能勇敢地在政治雜音中閉上雙眼，在證據面前睜開雙眼。司法改革的終點，不在於判決結果是否讓所有人滿意，而在於無論結果為何，國民都能感性地認同：「雖然我不喜歡這個結果，但我相信過程是純粹且公正的。」唯有如此，台灣的法治脊樑才能真正挺立。

（作者為政治大學法學碩士）

