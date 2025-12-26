自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高虹安案不是政治延長賽：論二審法官如何從心證中「除色」

2025/12/26 11:00

◎ 郭昌益

新竹市長高虹安的貪污案，正將台灣司法推向一場巨大的「集體焦慮」。從一審重判到進入二審的等待，民眾最深層的恐懼，不在於誰勝誰負，而是法官的法袍下，是否隱藏著政黨的標籤。當社會普遍開始揣測「一審綠、二審藍」時，這本身就是對台灣法治最沉痛的控訴。

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪。圖為高虹安復職情形。（資料照）新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪。圖為高虹安復職情形。（資料照）

要讓法官在政治風暴中守住「中立心證」，不能僅靠道德自律，更需要制度性的「防腐」。首先，法官必須具備「政治偏見的覺察力」。人皆有立場，但卓越的法官應在審理時，自覺地將個人偏好與法學邏輯隔離。二審合議庭應透過更深入的評議機制，讓三位法官彼此詰抗、交互檢驗，確保判決不是單一立場的獨斷，而是法律理性的共識。

其次，判決邏輯必須「去模糊化」。針對爭議極大的助理費性質，司法體系應建立更一致的法律見解，而非賦予法官過大的裁量空間，讓「心證」變成「政治立場」的避風港。當判決書能以具備高度說服力的論證，直面公眾的質疑時，政治耳語自然會失去寄生的空間。

台灣人要的並不多，不過是希望法律能回歸法律。如果判決結果始終隨著政黨色彩而起伏，法律將淪為強者的工具，而非弱者的護盾。

「一審綠、二審藍」，這本身就是對台灣法治最沉痛的控訴。示意圖。（資料照）「一審綠、二審藍」，這本身就是對台灣法治最沉痛的控訴。示意圖。（資料照）

我們期許二審法官能勇敢地在政治雜音中閉上雙眼，在證據面前睜開雙眼。司法改革的終點，不在於判決結果是否讓所有人滿意，而在於無論結果為何，國民都能感性地認同：「雖然我不喜歡這個結果，但我相信過程是純粹且公正的。」唯有如此，台灣的法治脊樑才能真正挺立。

（作者為政治大學法學碩士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書