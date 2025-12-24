自由電子報
評論 > 社群

李忠憲的思考》「在野獨裁」是政治口號、還是警訊

獨裁不是從掌權那一天開始的，而是從否定制度的那一刻開始。 賴清德說的「在野獨裁」，不是口號，也不是預言，而是一個現在進行式的警告。
李忠憲的思考

2025/12/24 21:00

◎ 李忠憲

有人說「在野黨也可能獨裁」只是政治語言，沒有學理意義。理由是：台灣是半總統制，不是內閣制，不可能有國會獨裁；甚至舉美國政府曾因預算僵局關門40多天為例，反問「那美國也是在野獨裁嗎？」

這樣的反駁，其實混淆了三個不同層次：憲政體制、權力行為模式，以及民主是否仍被承認為一個必須被遵守的限制。

總統賴清德表示，國會正將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。（總統府提供）總統賴清德表示，國會正將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。（總統府提供）

「在野獨裁」談的，從來不是第一個，而是第三個。

獨裁不是制度名稱。它不是用來區分總統制、內閣制或半總統制，而是描述一種權力如何理解自己的邊界：

是否承認制衡是正當的？

是否接受制度可能讓自己失敗？

是否容忍程序、專業與不同意見？

如果只要不是行政權、只要還在在野，就被視為不可能有獨裁傾向，那等於主張：站在某個制度位置上，就能自動免疫反民主行為，歷史從未支持這種樂觀看法。

納粹在全面掌權之前，是在野黨；他們完成的不是政策辯論，而是否定國會、嘲諷民主、訴諸「真正的人民」對抗制度。當制度被說服成不值得被捍衛，獨裁只剩下技術問題。

在委內瑞拉，某些時期的反對派掌握國會多數，卻拒絕承認行政與司法正當性，以全面癱瘓國家作為政治工具，結果不是成功監督，而是國家治理失能、人民成為人質。

土耳其威權化不是執政那天才開始，而是在野時就已出現否定司法、攻擊媒體、把反對者描繪成敵人的語言。圖為土耳其總統府。（歐新社檔案照）土耳其威權化不是執政那天才開始，而是在野時就已出現否定司法、攻擊媒體、把反對者描繪成敵人的語言。圖為土耳其總統府。（歐新社檔案照）

波蘭、匈牙利、土耳其的威權化，也不是執政那天才開始，而是在野時就已出現否定司法、攻擊媒體、把反對者描繪成敵人的語言。一旦上台，只是把早就說過的話寫成法律。

至於美國政府關門，這是錯誤類比。關鍵不在於「有沒有停擺」，而在於停擺被如何理解。在美國，關門被視為制度失敗，沒有人宣稱癱瘓國家本身就是勝利，也沒有人否定憲法與選舉的正當性。

民主從來不是「誰多數誰說了算」。正因為多數也可能濫權，民主才需要憲法、分權、司法與程序。

當一個政治力量開始相信：

只要我沒贏，制度就有問題；制衡只是阻礙；癱瘓國家可以被包裝成正義。

那麼，無論它是否執政，民主其實已經在後退。

獨裁不是從掌權那一天開始的，而是從否定制度的那一刻開始。

賴清德說的「在野獨裁」，不是口號，也不是預言，而是一個現在進行式的警告。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

