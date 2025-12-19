黑暗流浪者》憲法法庭復活了！

立法院將必須嚴格遵守正當立法程序，不能再用完全欠缺討論的反民主方式強行通過法案，否則即屬違憲。…過去一年多來藍白強行通過的所有法律了，任何違反這號判決有關正當立法程序要求的修法，都可以提釋憲，由憲法法庭來宣判違憲了。

◎ 黑暗流浪者

儘管那三位自願受憲訴法拘束的大法官仍然沒出席，但剩下的五名大法官（謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥），認為這屬於極端例外情形，將拒絕評議的三名大法官從現有總額中扣除，直接進行判決。憲法法庭終於完成了自救，宣判之前翁曉玲所主導的憲訴法修法違憲。

憲法法庭將拒絕評議的3名大法官從現有總額中扣除，直接進行判決，宣判之前翁曉玲所主導的憲訴法修法違憲。 （取自貼文）

這種結果並不讓人意外，立法權本來就無權立法拘束其他四權如何行使職權。藍白立委先修法提高憲法法庭做成違憲判決的人數，再故意不行使人事同意權使得憲法法庭無法達到作成違憲判決的法定人數，任何人都能看出他們就是在惡意癱瘓憲法法庭，明顯違反憲法權力分立原則。這種毀憲亂政式的修法，本身就該是違憲審查對象，憲法法庭終於不再混淆法律位階，自願受其拘束而使憲政秩序最後一道防線崩解了。

這號判決不只是宣告憲訴法因違反權力分立違憲，它還確立了一項更重要的違憲審查依據：正當立法程序。

大法官首先闡明，制定法律時須踐行正當立法程序，例如公開透明原則及討論原則，以充分反映民意，若立法程序有不待調查事實即可認定為牴觸憲法的明顯重大瑕疵，憲法法庭仍得宣告其為無效。

憲法法庭宣判之前翁曉玲所主導的憲訴法修法違憲。圖為憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會說明。（資料照）

接著大法官逐一指出憲訴法立法過程的許多重大明顯瑕疵：

1.大法官認為，修正草案在113年12月20日的二讀會中，由民眾黨提出再修正動議，且於當日就完成二讀及三讀。但是民眾黨提出的再修正動議內容，跟翁曉玲等人原本提出的修正案完全不同，不但外界無法事先得知民眾黨版的草案內容是什麼，也沒有按照立法院議事規則第7條規定附具立法理由，更沒有在其他立委質疑時，依規定作出不限一次的說明或答辯，因此根本無法期待其他立委能夠知道修法理由跟修法後會造成什麼影響，明顯不符合公開透明原則與討論原則。

2.大法官認為，民眾黨所提出的再修正動議，既然內容與翁曉玲等人提出的修正案完全不同，因此在那之前所有針對翁曉玲的提案所進行的討論程序，實際上都跟民眾黨提的版本內容無關，等於是民眾黨的再修正動議根本沒有在立法程序中經過任何討論。

3.而且大法官還認為，民眾黨的再修正動議內容所涉及的問題十分重大、專業，內容非常複雜，難以期待其他立委可以在極為有限的時間內對內容表達實質意見。何況在其他立委提出反對或質疑後，完全沒看到有提案者或贊同該提案者做出任何說明或答辯，就立刻停止討論並進行二讀表決，緊接著就繼續完成三讀，明顯不符合討論原則。

藍白立委故意不行使人事同意權，使得憲法法庭無法達到作成違憲判決的法定人數。圖為立法院大法官被提名人同意權投票，國民黨團全數否決。（資料照）

4.大法官更認為，國會在自律範疇內，如果各立委在協商後，對法案內容達成共識，或依修法過程可以確認各立委就法案內容並無異議，確實可以採取由主席徵詢院會照議案內容通過有無異議，經確認無異議後就宣告通過的方法。但是在三讀會時，主席仍然應該針對是否照議案的「內容」通過，在提付表決時徵詢出席立委，是否照議事人員所宣讀的三讀「條文內容」通過，也就是給予出席的立委有展現對該法案所持最終立場的機會，這樣才能讓選民知道該對哪些立委問責。然而憲訴法的立法過程完全不是這樣，藍白在三讀程序中並沒有做提付表決的動作，在場立委根本沒有行使投票權的外觀，因此人民無法得知個別立委和政黨對法案最終持有什麼立場。而且在憲訴法的修法過程中，藍白綠三黨的立場始終明顯不同，根本沒有採用無異議方式通過的餘地，因此立法程序顯有瑕疵。

至於大法官為什麼在宣告國會擴權法案違憲的判決中認定沒有違反重大立法程序，這次在宣告憲訴法違憲時卻這樣認定，為了避免遭外界質疑標準不一，大法官特別做出說明，認為國會擴權法案跟憲訴法兩者在基礎事實上有所差別。

大法官認為，在國會擴權法案中，其修正草案的主要議題，曾經有在委員會審查階段由相關機關表示意見，而且還曾經召開過公聽會聽取各界意見，並非完全欠缺公開透明性。在二讀跟三讀程序中，採取舉手表決方式，表決結果雖然無法逐一顯示出誰贊成誰反對，但也不算完全匿名的無記名表決，因為人民仍然可以從立法院院會紀錄所記載的各黨團程序行為和關於議案的立場，辨識出各政黨所屬立委的表決意向。

大法官認為，民眾黨所提出的再修正動議，內容與翁曉玲（圖）等人提出的修正案完全不同，因此民眾黨再修正動議根本沒有討論，明顯不符合原則。（資料照）

但是在憲訴法的修法中，最後通過的內容有很大一部分不是翁曉玲原本提的版本，而是民眾黨在二讀時提的臨時動議版，在二讀會前沒有進行充分溝通，也沒有在二讀會中進行實質討論，就直接進行二讀表決，在三讀會的時候也沒有按照立法院職權行使法第11條的規定提付表決，就採取無異議的方式通過，以至於人民完全無法知悉各立委的最終立場。因此大法官認定，憲訴法的立法程序違反公開透明和討論原則的瑕疵，遠比國會擴權法案的審議過程嚴重，已達欠缺立法程序正當性的明顯重大程度，牴觸憲法正當立法程序的要求。

這將是憲政史上最重要的判決之一，甚至可能沒有之一。從此以後，立法院將必須嚴格遵守正當立法程序，不能再用完全欠缺討論的反民主方式強行通過法案，否則即屬違憲。作成這號判決後，我們可以回頭重新檢視過去一年多來藍白強行通過的所有法律了，任何違反這號判決有關正當立法程序要求的修法，都可以提釋憲，由憲法法庭來宣判違憲了。

憲訴法的立法過程沒有做提付表決的動作，在場立委根本沒有行使投票權的外觀，因此立法程序顯有瑕疵。圖為立法院議場。（資料照）

做成這件判決的五位大法官還認定，拒絕參與評議的三位大法官，應不計入現有總額。因為無論是因法律規定而使大法官無法行使憲法審判權或因大法官應迴避、持續拒絕參與評議，導致長期無法作成憲法裁判，均屬憲法審判的拒絕，當非憲法所許。大法官還引用各國的法律規定，認定法官有參與評議陳述意見、參與表決並為裁判的義務，這一法理應適用於所有行使司法裁判權的人員，包含國民法官跟大法官。

因此，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，均無異於缺額，不應計入大法官現有總額的人數內。真的是要向他們的勇氣致敬！他們頂住龐大的壓力守護了憲政秩序！

經過藍白將近兩年的毀憲亂政後，憲政秩序終於有了恢復的契機，我們接下來要以此為依據，努力修補藍白造成的傷害，讓一切重新回到正軌！

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

