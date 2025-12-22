自由開講》「台灣就是國家」 義大利鬼才送給台灣人認同國家的勇氣

◎ 陳啟濃

義大利貝斯鬼才「Davie504」。（圖擷自「Davie504」YT頻道）

YouTube訂閱數超過1360萬的義大利貝斯鬼才「Davie504」自爆，一項高達233萬台幣的案件，因為業者要他刪除5年前一句「台灣是個國家」的網路留言，而被停止契約。他的老婆是台灣人，他還補充「台灣是個國家」是常識性問題，而且他從來不是政治化的人。

是的，台灣是個國家，本來就是常識性的問題，卻因為台灣的中共因素，讓很多人失去了承認這個事實的勇氣。就如同電視政論節目名主持人劉寶傑，幾天前（1130）公開倡導兩岸絕不能定調是內政問題，並點出前總統馬英九主張「一個中國」是在為難台灣人。劉寶傑的意見其實很多人早就一直提倡，只是因為他是知名政論節目主持人，他的表態更能吸引許多知識藍的認同，對於國民黨目前主張的國家認同，會產生相當大的質疑與唾棄。

向來偏藍營的名嘴劉寶傑，近日也公開倡導兩岸絕不能定調是內政問題。（取自臉書）

「台灣是個國家」並不等同於「台獨」，也不會影響到憲法的認同。因為中華民國憲法主張的領土並沒有列入台灣澎湖，但中華民國目前有效統治的範圍包括台澎金馬，所以台灣是個國家，並沒有違背中華民國憲法。「台灣是中國一部分」並沒有出現在中華民國憲法。國民黨的「一中原則」，將會誤入國共的內戰延續，陷華民國於不義，中共就可以有理由主張是內政問題而併吞台灣。

義大利貝斯鬼才給台灣人的最大啟示，就是賺錢不一定要出賣國家，賺更多的錢卻失去了國家，不僅沒有了自由民主，再多的錢都無福享受。對於台灣許多堅定的國民黨支持者外省族群，也更該要徹底覺醒，現在是主張「台灣是個國家」的人在捍衛中華民國。台灣如果成了中國內政問題，不僅中華民國要被中共消滅，連台灣也會被中共有正當理由的併吞。

（作者為政治評論員）

