自由開講》陳玉珍與傅崐萁的中共思維

◎ 愚工

由中共中央黨校經濟學部主任王東京著作的「與官員談中國改革」毫不諱言指出，「監督缺位與錯位」是目前的制度缺失。監督缺位指的是，將一把手神格化，相信他們絕對公正正義無私，現實結果是一把手「背離公有權力的性質和原則，把權力私有化、關系化、特權化、商品化，為個人或小團體謀私利」。最終演變出「權力黃牛」橫行，黃牛實際統禦了組織，這就是監督錯位。

國民黨立委陳玉珍（圖）提出助理費除罪化修法，引發討論。（資料照）

國民黨立院黨團陳玉珍與傅崐萁等二十八人提出「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發爭議，認為國民黨這夥人是要將立委貪汙除罪化。

平心而論，如果立委人人都是神，都能絕對公正正義無私，現有的助理權益可能不受侵犯，甚至更好，問題是國民黨立院黨團「滿團盡是鬼魅魍魎」，例如把權力交給陳玉珍與傅崐萁這款「腳肖」，你能放心嗎？台灣諺語「仙人打鼓有時錯」，遑論凡人。眾所周知，一套完美的制度管控設計必然有完美的防呆機制，才能避免操作人員「無意的恍神」或「刻意的作弊」造成的災難。

國民黨團總召傅崐萁是中共統戰大學，廣東暨南大學的博士。（資料照）

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」完全沒有防呆機制，這究竟是陳本身就是個呆人？還是她想「扮豬吃老虎」，目的就是要搞亂台灣，執行其「主子」交付的亂台空台任務，令人好奇？陳玉珍出身中共北京大學法學碩士，傅崐萁更是中共統戰大學，廣東暨南大學的博士，兩人都在中共的「思維醬缸」浸泡多時，他倆都喝過中共煉製的「三屍腦神丹」，「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」，一點也不意外。

（作者為從商）

