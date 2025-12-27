自由開講》「用實力說話」台灣茶香飄巴黎 中共叫囂反成國際笑話

◎ Lin

中國人士在台灣茶農謝忠霖獲頒世界茶葉大賽特別獎時鬧場，失控高喊「台灣只是一個省份」、「台灣是中國的一部分」。（圖擷自梨山聚鑫製茶廠臉書影片）

文化交流場合政治鬧場 凸顯中共敘事焦慮

臺灣茶葉近日（1202）在法國巴黎茶葉國際大賽中獲獎，原本是一場單純的文化與專業交流，卻因中共大使館人員當場高喊「臺灣只是中國的一省」試圖打斷頒獎，意外演變成一場國際社交場合的政治鬧劇，然中方此舉不僅未能達到施壓效果，反而引發現場各國來賓群起反駁，直言「不是」、「安靜點」、「不喜歡就出去」，場面形成強烈對比，也讓中共的政治宣傳在國際場合中顯得格外突兀與失禮。

專業肯定不容抹煞 國際社會自有判斷

頒獎典禮上，主辦單位清楚標示臺灣國籍並介紹臺灣背景，顯示在專業與民間交流層次，國際社會並未如中方所期待般自我審查。聚鑫製茶廠「華崗雪源頭」獲頒特別獎，正是對臺灣茶農長期耕耘品質的肯定，會後更有多國與會人士直言「臺灣的茶是最好的」，這種基於專業與實力的認可，遠比任何政治口號更具說服力，也再次證明文化與產業成就，是臺灣最有力的國際名片。

梨山聚鑫製茶廠第5代、年輕茶農謝忠霖本月2日赴法國巴黎AVPA大賽現場領獎。（圖擷取自臉書「梨山聚鑫製茶廠」）

政治高壓對比文明風度 更顯格格不入

值得注意的是，「中」方人員選擇在國際賽事場合高聲叫囂，試圖以政治立場凌駕主辦方與得獎者，反而突顯其對「臺灣被看見」的高度焦慮。相較之下，主辦單位堅持流程、現場來賓理性回應，展現的是國際社會對基本秩序與尊重的共識，這樣的對照，使中共長期宣稱的「國際社會普遍認同一中原則」說法，在現實場景中顯得站不住腳。

軟實力累積形塑臺灣形象

聚鑫製茶廠執行長也提到，許多外國人士之所以認識臺灣，源於疫情期間臺灣的防疫表現與對國際社會的貢獻。這說明臺灣的國際能見度，並非來自政治操作，而是長期累積的制度表現、專業實力與善意行動。外交部隨後的嚴正澄清，更是再次點出事實核心：中華民國臺灣與中華人民共和國互不隸屬，是客觀現狀。

整體而言，這起事件不只是一次茶葉得獎插曲，更是一面鏡子，照出中共政治宣傳在自由社會中的侷限，也凸顯臺灣以實力與風度贏得尊重的道路，當臺灣在世界舞臺上持續被看見、被肯定，任何粗暴的政治叫囂，終究只會成為反襯臺灣價值的背景噪音。

（作者為研究生）

