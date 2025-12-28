自由開講》讓台灣成為下一個「霧津」 從《大濛》看藍白遮蔽是非

◎ 楊智強

台灣電影《大濛》以冷冽鏡頭，引領觀眾重返白色恐怖年代。那片「大濛」不僅是物理霧氣，更是政治高壓下，真相被層層迷霧遮蔽的象徵。少女阿月為贖回兄長遺體，在撲朔迷離的權力交錯中徒勞奔走，窒息感撲面而來。這份無力，不禁聯想韓國經典電影《熔爐》，同樣籠罩陰霾裡的場景「霧津市」，真相難覓天日。

「大濛」不僅是物理霧氣，更是政治高壓下，真相被層層迷霧遮蔽的象徵；大濛電影照。（中央社資料照）

「霧津市」常見於韓國文學與影視作品，濃霧籠罩的小鎮象徵道德的模糊地帶、社會的封閉與不公，內心的迷惘與困境。霧氣阻隔了外界聯繫，創造出獨立且壓抑的空間。《大濛》聚焦台灣威權統治，《熔爐》直指韓國司法腐敗，卻在批判體制性不公上異曲同工。它們共同刺穿那片陰霾，在國家機器總為浮雲能蔽日，煙波江上僅剩迴音，正義何在？

請繼續往下閱讀...

《熔爐》的「霧津」象徵司法迷失，校長與教師對聾啞學生施暴，警方、教育局織成群體共犯，將受害者哭聲徹底淹沒。主角姜仁浩老師掀開迷霧一隅，卻目睹惡人輕判逃逸、逍遙法外，控訴體制腐敗才是最大陰霧。法律淪為邪惡保護傘，人民信任蕩然無存。

回溯《大濛》，台灣的白色恐怖歷史，不也如一場長年彌天大霧？無數家庭在其中破碎，受難者連死亡證明或完整遺體都成奢望。難不成台灣未來的結局就像電影開頭的隱喻？在火車上，象徵自由的小鳥飛在被黨國特務抓捕的青年人手上停留，隨即被特務一巴掌打向車窗而死。手錶調到2025年快結束了，藍白還在危害台灣。反年改修法、財劃法癱瘓中央、中配六改四、貪污除罪化、民代助理費進私人口袋、離島建設條例助中國洗產地而…等。更可悲的是，過半的選民鬼遮眼，把票投給這些邪惡政黨。

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

台灣民主化沿途篳路藍縷，加害者多有藏匿歷史濃霧，未受審判；部份真相仍被迷霧深鎖，隱晦不明，導致社會共識搖擺不定。台灣是否徹底處置共犯結構？近日伴隨諸多毀憲亂政的法案被藍白強行通過，這座悲情的島嶼是否以另一種形式，公平正義持續被籠罩？影視作品如驚雷般劃破陰霾，逼視歷史黑暗，不容遺忘。淒涼刺骨的無力感，是對現實的沉痛批判，更是對當權者的嚴正訴求。若不驅散迷霧，持續放任藍白惡意拖垮台灣，我們將永陷「大濛」，台灣恐淪為下一個「霧津」。

藍白絞盡腦汁癱瘓台灣，不擇手段復活親中媒體等，就是擅用民主工具摧毀國家民主。我們豈能坐視台灣再度落入「大濛」？迷霧散盡前，我們沒有理由悲觀。唯有力挺政府向親共勢力全面開戰，晴空方能照見這座島嶼。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法