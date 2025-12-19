名家分享~張景森》恢復憲法法庭運作：解決憲政爭議的唯一正途

只要立法院願意停止胡搞瞎搞，回到自己的憲政角色，依法完成大法官人事審查，憲法法庭就能重新啟動，憲政爭議也才能真正回到法律途徑解決。

◎ 張景森

行政院已經丟出「拒絕副署」有違憲之虞的法律。現在球在立法院手上。正確的解決之道是「交由憲法法庭裁決」，而不是不斷升高為政治對抗。

目前憲法法庭停擺，是立法院親手炮製出來的結果，解鈴還需繫鈴人：第一，是《憲法訴訟法》的實質癱瘓式修法。立法院片面拉高憲法法庭的出席與評議門檻，使憲法案件的審理必須達到極高人數與同意比例，表面上是「提高慎重性」，實際效果卻是在大法官人數不足的情況下，讓憲法法庭根本無法啟動審理程序。

在大罷免前夕，立院國眾兩黨團對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）

第二，是立法院杯葛大法官人事審查。大法官的提名權屬於總統，立法院行使的是同意權，而非提名權。然而立法院卻拒絕依法完成審查，甚至試圖以政黨比例、指定人選作為政治交換條件，讓黨派政治帶入憲法法庭，對國家有長期的危害。總統當然不可能答應，導致大法官長期無法補齊。

目前結果就是：憲法法庭在「法律上存在」，卻在「現實中無法開庭、無法判決」。人民因此失去憲法救濟的管道，國家也失去解決憲政爭議的司法機制。這不是抽象的制度瑕疵，而是一場正在發生的憲政危機。

目前只有八位大法官，不足十人評議門檻，以致憲法法庭出現實質癱瘓結果。（資料照）

與行政院的爭議，如果透過不信任案、倒閣，甚至促成國會全面改選，結果並無法打破僵局。因為即使倒閣成功、重新改選國會，行政院長拒絕副署是否合憲依然沒有被釐清。這是一個只能由憲法法庭裁判的憲法問題，不會因國會全面改選的勝負而消失。難道下個行政院長再拒絕副署？你都要再次倒閣與全面改選嗎？只要立法院願意停止胡搞瞎搞，回到自己的憲政角色，依法完成大法官人事審查，憲法法庭就能重新啟動，憲政爭議也才能真正回到法律途徑解決。

此刻，社會所等待的，只是立法院做出一個最基本、也最正確的回應：趕快審查大法官，恢復憲法法庭正常運作，讓制度脫離癱瘓。立法院不要再跟行政院在那邊比大老二了！司法權主要是制衡行政權，只要憲法法庭癱瘓，你的老二絕對比他小！

（作者為前政務委員）

本文經授權轉載自張景森臉書

