黑熊學院》後勤部隊是怎麼運作的？

要讓士兵在戰場上無後顧之憂，其實相當仰賴「好的後勤」。從小到士兵腳上的襪子，大到飛機攜帶的炸彈，通通都在後勤範疇內。



但你知道後勤運作起來有多複雜嗎？



➡️前線士兵如何獲得後勤補給？



目前在國軍陸海空三大軍種架構下，各自都有專屬的後勤指揮體系，以應對不同作戰環境和裝備保養的需求，分別是：



✅陸軍後勤指揮部

✅海軍保修指揮部

✅空軍保修指揮部



後勤部隊是怎麼運作的？（取自貼文）

根據國防部最新的公開研究報告，陸軍戰時的後勤任務依照戰局發展分為兩個階段，分別是「應急作戰」和「全面作戰」階段。



從動員令發布到敵軍尚未登陸的「應急作戰」階段，各作戰區的「地區後勤支援指揮部」主要任務是儲存 120 天額度的「戰備存量」物資，還有分發彈藥給作戰區內的部隊。除了平時的彈藥庫之外，還會在更靠近前線的地方設置「前支點」減短補給的距離。



敵軍開始登陸和接火的「全面作戰」階段，則是依照各部隊的優先戰力去制定整補順序。此外陸軍的後勤單位也會協助海軍和空軍在港口和機場進行補給。



但不可諱言，由於國軍久訓未戰，使其對於後勤的構想較為模糊和概念化。



接下來就以俄烏戰爭作為參照探討在最新戰場情境之下，國軍野戰後勤還有哪些能借鏡和改善的地方。



➡️烏克蘭與俄羅斯的後勤編制



如果有玩過經營餐廳類型的網頁遊戲，就會知道如果一次湧進太多客人將導致手忙腳亂。



類似邏輯，俄烏戰場上，雙方用不同後勤思維去滿足前線士兵的需求。



烏軍雖規模小，但營級作戰單位都有專屬的後勤單位。圖為正在波克羅夫斯克附近受訓的烏軍士兵。（美聯社檔案照）

烏軍雖然規模小，但是從五千人的旅到五百人的營級作戰單位都有專屬的後勤單位，就像是貼身私廚，能滿足客戶即時的需求。



相比之下，俄軍後勤就比較像是大型的中央廚房，成立專責後勤業務 3000-4500 人的旅級單位，戰鬥時再依照任務編組拆分配合作戰單位。



國軍現行的後勤編制跟俄軍較為雷同，即一個專司後勤任務的中央廚房，但是面對不同需求的戰鬥單位需要費更多心力在協調和安排。



此外，國軍後勤人力沒有跟上近年戰鬥單位的擴充。



就像是吃飯的客人變多，但是廚師卻沒增加，成為戰時維持後勤能量的隱憂。



過去在後勤的經營上，各國往往僅重視效率，即一次能提供的最多物資數量。



然而就像西方俗諺「雞蛋不要放在同一個籃子」，從海馬斯到自殺無人機的威脅，使得大型物資集結區或運輸節點成為對手最喜歡打擊的目標。



因此俄烏雙方對於後勤的概念，從強調效率，逐漸轉變成分散風險的韌性和生存能力。



台灣作為地利之便的防守方和具有完善的公路網，應能讓國軍在運輸線的安排能有更多選項。（資料照）

一方面想辦法將物資集結點部署在敵人射程外，另一方面將大型補給點拆分為數個小型補給點，分散遭到「一鍋端」的風險。



台灣作為地利之便的防守方和具有完善的公路網，應能讓國軍在運輸線的安排能有更多選項。

