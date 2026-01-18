自由電子報
沈榮欽國際視野》微知識：貧富不均與流行病

由諾貝爾獎得主 Joseph Stiglitz 等人主持兩年的大型跨國研究結果出爐，結論可以用三句話總結：貧富不均會加劇疫情的影響，而疫情又會加劇貧富不均，這是一個惡性循環。
2026/01/18 08:30

◎ 沈榮欽

全球不平等、愛滋與流行病理事會（Global Council on Inequality Aids and Pandemics）在武肺之後，由諾貝爾獎得主 Joseph Stiglitz 等人主持兩年的大型跨國研究結果出爐，結論可以用三句話總結：貧富不均會加劇疫情的影響，而疫情又會加劇貧富不均，這是一個惡性循環。

一項大型跨國研究結果，可用三句話總結：貧富不均會加劇疫情的影響，而疫情又會加劇貧富不均，這是一個惡性循環。（取自貼文）一項大型跨國研究結果，可用三句話總結：貧富不均會加劇疫情的影響，而疫情又會加劇貧富不均，這是一個惡性循環。（取自貼文）

♦️ 很多國家的數據顯示，國家內部和國家之間的高度貧富差距，使世界更容易受到流行病的侵襲，使流行病對經濟的破壞性和致命性更大，並使其持續時間更長；流行病反過來又加劇了不平等，從而推動了這種循環往復、自我強化的關係。

♦️ 研究發現，不平等程度較高的國家在應對疫情時，武肺死亡率、愛滋病感染率和死亡率都顯著更高，因為它們難以有效應對疫情。

♦️ 例如在巴西，未接受基礎教育的人死於武肺的可能性是受過高等教育者的三倍之多。黑人、原住民以及居住在貧民窟和邊緣地區的人群，感染率和死亡率也更高。婦女（尤其是黑人婦女）面臨更嚴重的失業問題，孕產婦死亡率也急劇上升，從 2019 年的每 10 萬活產57.9 例死亡躍升至 2021 年的 110 例，其中黑人婦女的死亡人數高達 194.8 例。

♦️ 研究也發現在 H1N1、SARS、MERS、伊波拉和茲卡病毒疫情後的數據顯示，疫情導致不平等現象持續加劇，並在疫情發生後約五年達到高峰。

剛果衛生當局宣布，近期爆發的伊波拉病毒感染流行已經結束，這波疫情至少造成34人死亡。（路透檔案照）剛果衛生當局宣布，近期爆發的伊波拉病毒感染流行已經結束，這波疫情至少造成34人死亡。（路透檔案照）

♦️ 和一般人不同，對最富有的人而言，他們所掌握的資源與精明的生意嗅覺，即使發生疫情，也能夠迅速獲利。例如在武肺疫情的影響下，2020 年至 2023 年間約有 1.65 億人陷入貧困，而最富裕人群的財富在疫情爆發的最初幾個月增長了27.5%。

♦️ 國際間的不平等加劇了全球疫情的脆弱性。例如在伊波拉和愛滋病疫情期間，一些國家財政空間不足，限制了有效公共衛生措施的推廣，導致病毒傳播。在武肺期間，高收入國家用於因應疫情的支出是低收入國家的四倍。

2021年，光是十個國家就獲得了全球 75% 的新冠疫苗劑量。示意圖。（美聯社檔案照）2021年，光是十個國家就獲得了全球 75% 的新冠疫苗劑量。示意圖。（美聯社檔案照）

♦️ 國家間的不平等還包括取得疫苗的管道不平等，2021年，光是十個國家就獲得了全球 75% 的新冠疫苗劑量，這使得全球極易受到病毒變異株出現的影響。在疫苗獲批六個月後，高收入國家擁有足夠的劑量來涵蓋其 90% 的重點人群，而低收入國家僅能覆蓋 12% 的人群。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

