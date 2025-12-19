汪浩時間》軍售台灣 打臉疑美論

美國川普政府近日宣布總額逾111億美元的對台軍售八案，不僅金額創下新高，也一舉超越前拜登政府四年總額。從戰略文件到實際軍售清單，美國對台支持已不再停留於口頭承諾，而是轉化為清楚可見的行動布局，對台灣社會長期存在的「疑美論」形成正面而直接的回應。

◎汪浩

美國川普政府近期宣布總額逾111億美元的對台軍售八案，82輛海馬士系統與420枚ATACMS飛彈。圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

美國川普政府近期宣布總額逾111億美元的對台軍售八案，不僅金額一舉超越前拜登政府四年總額，更在時機與內容上，對台灣內部長期存在的「疑美論」形成直接而有力的回擊。從《2025年國家安全戰略》、國防授權法案，到實際軍售行動，美國對台政策已不再停留於口頭承諾，而是轉化為具體的戰略行動。

此次軍售的核心，在於高度「不對稱、可拒止」的作戰能力。82輛海馬士系統與420枚ATACMS飛彈，大幅提升台灣對解放軍集結與沿岸目標的嚇阻能力，象徵美國願意提供具戰略打擊意涵的武器；M109A7自走砲與精準導引彈藥，則強化國軍在登陸反制與跨戰區支援的火力密度；自殺型無人機與反裝甲飛彈，更符合未來高強度消耗戰的實戰需求。

賴清德總統宣布1.25兆元國防特別預算，隨即獲得AIT公開肯定，正顯示美台之間的互信正在形成正向循環。（取自AIT臉書）

這些裝備選項，完全呼應《國家安全戰略》所揭示的方向：台灣是第一島鏈的關鍵節點，美國將協助盟友建立「拒止侵略」的實質能力，但前提是台灣必須承擔相應的防衛責任。賴清德總統宣布1.25兆元國防特別預算，隨即獲得AIT公開肯定，正顯示美台之間的互信正在形成正向循環。

軍售不是施捨，而是共同嚇阻體系的一環。事實證明，美國沒有放手台灣，而是要求台灣站得更穩。疑美論，在現實戰略與白紙黑字的軍售清單面前，已難以自圓其說。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

