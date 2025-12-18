自由電子報
評論 > 社群

名家分享~張昱謙》2028若國民黨大勝 520前恐面臨的3大事

無論國民黨總統當選人是誰，以當下黨主席和立法院結構來看，中共不會再回到馬時代從經濟融合的方式逐步進展統一，中共一方面持續拋出橄欖枝，但又為了避免激化，初期會將重心放在觀察立法院是否通過一系列「有利統一發展」的法案…
名家分享

名家分享

2025/12/18 20:50

◎ 張昱謙

上個月（2025.11.05）有幸受邀參加中國時報舉辦的政治兵推，新聞也有刊出我的受訪，但因為距離總統大選還遠且刊載在中時，可以理解不太受到重視，不過我在這場兵推活動中，隱約感受到一種深層的恐懼，我覺得有必要跟關心台灣的朋友好好分享。

兵推情境是2028年國民黨贏得總統大選。圖為2024年民進黨賴蕭配當選。（資料照）兵推情境是2028年國民黨贏得總統大選。圖為2024年民進黨賴蕭配當選。（資料照）兵推情境是這樣的 : 2028年國民黨贏得總統大選，國民黨取得65席立委，在520就職前，美中台會如何互動 ?

中時給的題目確實血淋淋的非常有可能發生，而現場一些偏藍的學者也很樂觀看待2028應當就是國民黨重返執政。我可以理解這個兵推其實有一個隱藏要討論的核心問題其實是 : 民進黨和美方會不會在520前有「非理性」、「非預期」的政治行動，導致國民黨當選人無法就任 ?

我和張五岳老師擔任中國組，我們很有共識的提出中國可能的作法，我在這裡就不太贅述，基本上中國的重點工作在於避免被刺激，導致親手破局，必須用更高強度的外交力量來避免美方誤判，另外也要設法讓川普歡喜有台階，短期密集的軍事演習是必然的前置工作。

我沒有想細談老共的作法，留給朋友們去想像，我想說說我令我恐懼的三件事，而且這是很有可能發生的事 :

中共會汲取馬英九任內的教訓，更急迫加速統一進程 。（資料照）中共會汲取馬英九任內的教訓，更急迫加速統一進程 。（資料照）

1. 中共會汲取馬英九任內的教訓，更急迫加速統一進程 :

無論國民黨總統當選人是誰，以當下黨主席和立法院結構來看，中共不會再回到馬時代從經濟融合的方式逐步進展統一，中共一方面持續拋出橄欖枝，但又為了避免激化，初期會將重心放在觀察立法院是否通過一系列「有利統一發展」的法案，並且從旁協助一切必要活動。但無論如何，國內政治大亂是可想而知的。

2. 台灣是否還能留在「半導體信任圈」:

川普如果認定台灣走向親中，以他的個性反而會更激烈的要求台積電離開。（路透檔案照）川普如果認定台灣走向親中，以他的個性反而會更激烈的要求台積電離開。（路透檔案照）

這個議題會在明年縣市長選完之後開始發酵，川普如果認定台灣走向親中，他不會支持執政黨，以他的個性反而會更激烈的要求台積電離開，台灣疑美論氛圍會衝到最高，經濟和股市都會受到嚴重衝擊，民進黨如果沒有事先就這議題做好溝通，選舉會崩盤。

3. 國民黨執政才是最好的武力犯台時機 :

過去大家都以為民進黨執政中共會武力犯台，事實上，國民黨執政才是最好的時機。簡單的一個邏輯，如果兩黨都堅持維持現狀，中共勢必非打不可的話，要挑哪個黨執政犯台是最好的呢 ? 我想這道理應該很簡單。

回想一下上述狀況 : 「中共汲取馬時代教訓，促統的力量增大」、「立法院修法有利統一環境」、「台灣內部政治混亂」、「台灣因半導體經濟下坡」、「台灣對美利益削弱」、「國內疑美論未消」、「國民黨強調避戰」，在這些條件下，如果2032年又換成國民黨執政出現危機，你是習近平，不動武嗎 ? 這是個絕佳的時機點 ! 至少總統選舉可能取消，不是嗎 ?

以國民黨毀憲亂政的作法，當我們沒有看清事實又選擇錯誤，那戰爭是真的不遠了.......。圖為國民黨強勢通過財劃法。（資料照）以國民黨毀憲亂政的作法，當我們沒有看清事實又選擇錯誤，那戰爭是真的不遠了.......。圖為國民黨強勢通過財劃法。（資料照）

或許戰爭不太會在2027年發生，但以國民黨目前毀憲亂政的作法，當我們沒有看清事實又選擇錯誤，那戰爭是真的不遠了.......

（作者為淡江大學講師）

本文經授權轉載自Kenny Chang臉書

