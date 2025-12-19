自由開講》當制衡變成癱瘓：為何我支持卓榮泰拒絕副署財劃法

◎ 王宏仁

卓榮泰院長決定對財政收支劃分法「不副署」，引發在野黨強烈反彈，也被包裝成「行政權對抗民意」。但若冷靜回顧這一年多來的立法院運作情況，就會發現，這是行政機關在制度被不斷霸凌後所做出的必要防衛。自新一屆立法院成立以來，立法權的行使方式已出現明顯質變。藍白兩黨憑藉國會過半席次，多次強推高度爭議、卻缺乏完整配套與衝擊評估的法案，同時頻繁凍刪、否決行政院預算，讓行政體系陷入「有責無權、難以治理」的困境。

我支持卓榮泰院長「不副署」，不是為了挺行政院對抗立法院，而是拒絕讓制衡變質為濫權。（資料照）

以財劃法為例，在野黨版本大幅調整中央與地方的財政分配，卻未同步提出可行的支出責任重整方案。結果是中央財政彈性被壓縮，卻仍須承擔國防、社會福利、長照、教育與重大公共投資的主要責任。這不是單純的地方自治強化，而是將政治壓力與財政風險一併轉嫁給行政機關與未來世代。同樣的邏輯，也出現在反年金改革的相關主張中。

更令人憂心的是，在野黨近一年來提出的，還包括像是「離島建設條例」、「國籍法」、「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選罷法」這些涉及高度政治與國安敏感性的修法。這些法案若在缺乏充分社會討論、溝通與風險評估下倉促通過，其影響絕非單一政策調整，而是可能改變台灣的民主體制及其存續。

在野黨經常對外宣稱，這一切都是「監督政府」、「制衡行政權」。但制衡不該無限上綱。憲法所規範的，多是原則與精神，真正讓制度能夠運作的，是政治文化中的自我節制與分際意識。立法與行政之間，本應是君子之爭，而非「人多就贏」。當多數被視為可以為所欲為的通行證，制度自然會失衡。

針對新版財劃法，行政院多次表示窒礙難行。（資料照，記者翻攝）

賴清德總統與卓榮泰院長甚至提出了最具政治風險的解方—倒閣，交由新民意裁決。然而在野黨拒絕這條路，原因不難理解：僵局本身正是他們最想要的。況且，誰又最樂見台灣當前執政黨陷入長期治理失能呢？答案不言而喻。

我支持卓榮泰院長「不副署」，不是為了挺行政院對抗立法院，而是拒絕讓制衡變質為濫權。在這個關鍵時刻，行政權若退讓一步，退的不是面子，而是整個憲政秩序的底線、甚至是台灣的生存。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

