自由開講》台灣生育率再探底 馬斯克驚呆了！

◎ 李基福

台灣少子化的問題與挑戰日益嚴峻，連全球首富、特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）都大感震驚，日前還在社群平台X轉發了一則台灣出生率創新低「人口崩塌持續加速中」的貼文。

根據內政部統計，台灣的人口數已經連續二十三個月呈現負成長，十一月份新生兒出生數更是創下歷史新低，僅不到八千人，用「崩塌」來形容確實一點也不為過。為了解決這個已達國安層級的問題，雖然政府從明年起祭出「生一胎補助十萬元」的政策，但是在整個國際局勢混沌不明，大環境欠佳的狀況下，「十萬元」對於生養一個新生兒來說，真的只能算是杯水車薪，能夠發揮的效果必然極其有限。

馬斯克（Elon Musk）在社群平台X，轉發了一則台灣出生率創新低「人口崩塌持續加速中」的貼文。（法新社檔案照）

倘若真的要扭轉人口負成長的趨勢，讓年輕夫妻敢於生育，政府就必須再下重藥，甚至不惜把「生三胎贈國宅」當作生育補助的政策與誘因，相信為了台灣的長遠發展，在野黨絕對不敢也不會阻撓這項政策，如此民眾對於政府鼓勵生育也會更有感，賴清德總統也才有機會扭轉諸多政策屢屢在國會遭在野黨聯手封殺的劣勢，重新拿回主導權。

在「催生」之外，政府必須加速盤點，少子化及人口老化優先衝擊到的產業類別，並尋找能夠填補這些產業缺口的替代方案；而且，在少子化的浪潮下，每個孩子都必須學有專精，能夠獨當一面，才能撐起台灣的未來，因此教育單位必須設法提升教育品質，不要放棄任何一個孩子，尤其是那些學習落後的學生一定要設法搶救，不要讓他們走偏，日後才不會成為台灣社會的負累。

台灣的少子化問題必須被加倍的重視，倘若一如寄往的想用加發生育津貼的方式就了事，絕對解決不了問題。（資料照）

誠如馬斯克轉發的貼文所言「沒有新生命就沒有文明」，台灣的少子化問題必須被加倍的重視，倘若一如寄往的想用加發生育津貼的方式就了事，絕對解決不了問題，況且連全球首富都驚覺苗頭不對了，身為局內人的我們豈能等閒視之！

（作者為教育工作者）

