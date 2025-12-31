自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》2025 台灣立院回顧

究竟年中發生了什麼事，讓台灣的國會議員突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論了？答案只有一個：大罷免。公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/31 21:00

◎ 沈榮欽

對台灣立院來說，2025年可謂是波濤洶湧的一年。

藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。（資料照）藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。（資料照）

年初

1.去年底藍白立委聯手修正《立院職權行使法》，大幅縮減人民權利，極度擴張立委權力，延續成為今年年初的國會焦點。
2.該法案被大法官會議宣告違憲之後，藍白立委大怒憤而修改《憲訴法》，最終成功癱瘓大法官會議
3.藍白立委聯手大幅亂刪預算後，沒有任何一名立委知道究竟刪了多少錢，包括國防預算在內。
4.藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。
5.民眾反對意圖罷免，藍白立委聯手修正《選罷法》，讓未來罷免不適任立委和縣市長變得在極困難和不可能之間。

年中

1.藍白立委表示預算被亂刪的地方可以商量，以反對國防著稱的立委突然表態支持國防預算。
2.藍白立委表示《財劃法》和《選罷法》修正可以再討論。
3.藍白立委表示，封殺立院委員會可以討論，不會讓民進黨立委連發言機會都沒有。
4.藍白立委表示，法案提出前會先經過協商，不會讓立委在表決前最後一分鐘才拿到表決版本。

公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口。（資料照）公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口。（資料照）

年尾

1.民眾黨主席柯文哲被羈押，藍白立委聯手修改《刑事訴訟法》
2.公投沒過，藍白一怒之下修改《公投法》
3.藍白立委聯手中止年金改革。
4.立委因助理費違反貪污治罪條例被判刑，陳玉珍便提出《立法院組織法》，讓立委貪污除罪化
5.藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央政府無法施政而必須舉債

陳玉珍提案助理費除罪化修法，引發國會助理反彈。（資料照）陳玉珍提案助理費除罪化修法，引發國會助理反彈。（資料照）

究竟年中發生了什麼事，讓台灣的國會議員突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論了？答案只有一個：大罷免公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。謝謝所有公民團體，讓我們見到國會正常時候的樣子，雖然只是一小段時間。或許讓他們面對被罷免的恐懼，是台灣唯一擁有正常國會的方式。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書