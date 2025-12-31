沈榮欽國際視野》2025 台灣立院回顧

究竟年中發生了什麼事，讓台灣的國會議員突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論了？答案只有一個：大罷免。公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。

◎ 沈榮欽

對台灣立院來說，2025年可謂是波濤洶湧的一年。

藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。（資料照）

年初

1.去年底藍白立委聯手修正《立院職權行使法》，大幅縮減人民權利，極度擴張立委權力，延續成為今年年初的國會焦點。

2.該法案被大法官會議宣告違憲之後，藍白立委大怒憤而修改《憲訴法》，最終成功癱瘓大法官會議。

3.藍白立委聯手大幅亂刪預算後，沒有任何一名立委知道究竟刪了多少錢，包括國防預算在內。

4.藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。

5.民眾反對意圖罷免，藍白立委聯手修正《選罷法》，讓未來罷免不適任立委和縣市長變得在極困難和不可能之間。

請繼續往下閱讀...

年中



1.藍白立委表示預算被亂刪的地方可以商量，以反對國防著稱的立委突然表態支持國防預算。

2.藍白立委表示《財劃法》和《選罷法》修正可以再討論。

3.藍白立委表示，封殺立院委員會可以討論，不會讓民進黨立委連發言機會都沒有。

4.藍白立委表示，法案提出前會先經過協商，不會讓立委在表決前最後一分鐘才拿到表決版本。

公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口。（資料照）

年尾



1.民眾黨主席柯文哲被羈押，藍白立委聯手修改《刑事訴訟法》。

2.公投沒過，藍白一怒之下修改《公投法》。

3.藍白立委聯手中止年金改革。

4.立委因助理費違反貪污治罪條例被判刑，陳玉珍便提出《立法院組織法》，讓立委貪污除罪化。

5.藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央政府無法施政而必須舉債。

陳玉珍提案助理費除罪化修法，引發國會助理反彈。（資料照）

究竟年中發生了什麼事，讓台灣的國會議員突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論了？答案只有一個：大罷免。公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。謝謝所有公民團體，讓我們見到國會正常時候的樣子，雖然只是一小段時間。或許讓他們面對被罷免的恐懼，是台灣唯一擁有正常國會的方式。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法