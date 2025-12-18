自由電子報
評論 > 社群

Emmy時間》國際矚目宏國大選 揭中共「買不動」的外交

人身處在歷史的洪流裡，往往看不清楚自己的位置。正是因為宏都拉斯是個小國，而中共的金元外交竟然也買不動了，中共的實力是真的大不如前，宏都拉斯大選將是一個逆轉局面的事件。
Emmy時間

Emmy時間

2025/12/18 17:00

◎ 胡采蘋

宏國大選票開多日未定案，目前領先兩人皆友台。右為自由黨候選人納斯拉亞，左為國家黨候選人阿斯夫拉（左）。（法新社檔案照）宏國大選票開多日未定案，目前領先兩人皆友台。右為自由黨候選人納斯拉亞，左為國家黨候選人阿斯夫拉（左）。（法新社檔案照）

一場六百萬票的選舉，意外受到國際矚目，宏都拉斯大選真的是今年的大驚奇，剛剛美國國務院要求宏都拉斯不要再拖延重新計票，應該立刻繼續點票。川普積極清除中共在中南美洲的勢力，最近到達了一個高潮，美軍對委內瑞拉備戰，而諾貝爾和平獎得主就在美軍戰鬥機的空中護航下，成功逃出委內瑞拉。一旦宏都拉斯親美親台政黨重返執政，若與台灣復交，將是外交圈的重大逆轉事件。

或許很多人認為這就是個小國，有什麼了不起，人身處在歷史的洪流裡，往往看不清楚自己的位置。正是因為宏都拉斯是個小國，而中共的金元外交竟然也買不動了，中共的實力是真的大不如前，宏都拉斯大選將是一個逆轉局面的事件。

過去台灣一直都在失去邦交國，儘管台灣的生存並不依靠這些小邦交國，有沒有宏都拉斯對台灣民眾可能是無感的，問題是中國很在乎台灣，中共向來是無所不用其極想在國際領域對台灣趕盡殺絕。掉邦交國可能台灣民眾並不在乎，但是中共卻將之看為重大勝利，因為他們認為自己讓台灣更難生存了。

然而如果連一個一千萬人的國家，中共都已經沒有辦法控制了，那又意味著什麼呢？美國的一線國關期刊《外交家》刊登了相關報導，認為這是台灣的勝利，許多外媒和外交期刊也很注意這件事情，這不是一個「小國家」「小選舉」這麼簡單，而是一個意欲取代美國的超級大國，他們連這樣的「小國家」也控制不了同時中共友好的親密夥伴馬杜羅，已經在垮台邊緣。

《外交家》刊登報導指出，中共友好的親密夥伴馬杜羅，已經在垮台邊緣。（美聯社檔案照）《外交家》刊登報導指出，中共友好的親密夥伴馬杜羅，已經在垮台邊緣。（美聯社檔案照）

中國外交部也知道自己即將面臨失敗，已經提前指控台灣是「金元外交」、不擇手段欺騙、謀獨，這是已經在為自己的外交失敗做準備了。真的很歡樂耶，我們能活著見證一帶一路大灑幣的超級土豪大國氣到跳腳，罵我們金元外交，大衛與歌利亞之戰，真是本世紀最好看的追劇。

知名期刊《外交官》（The Diplomat）報導，台灣數十年來透過農業合作、技術培訓和醫療團隊等協助，已成功耕耘兩國關係，加上宏國與中國建交後，失去蝦類等產業龐大出口市場、北京承諾的建設和投資跳票，由於勝券在握的兩大候選人都主張與北京斷絕關係，傾向恢復對台灣外交關係，最終勝負也重新改變中美洲的地緣政治格局。

澳洲智庫刊物《戰略家》（The Strategist）報導，宏都拉斯駐台記者拉莫斯（Juan Fernando Herrera Ramos）17日專文分析宏都拉斯事件，提到如果宏都拉斯現在轉而承認台灣，這象徵的中國在拉美地區外交勢頭中斷，這對中國而言，將揭露北京在拉美乃至整個發展中國家外交關係中的「結構性脆弱性」。

相較之下，台灣數十年來透過農業合作、職業培訓、醫療援助和社區計畫等方式，在宏都拉斯建立起的發展影響力，取得了切實可見且紮根當地的成果。報導直言，這些舉措既不宏大也不廣為人知，但卻展現了強大的韌性，在宏都拉斯的大部分地區，那些曾得到台灣援助的社區都能感受到實際的改善，而中國的貢獻則大多停留在願景層面，直指「這種差異影響了人們的政治認知：轉向北京的外交政策成效甚微，代價卻遠超預期」

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

中國外交部發言人郭嘉昆昨（1217）於例行記者會，回應中共北京市委會下屬機關報《北京日報》提問時表示，「台灣當局打著信任、繁榮的幌子，濫施金元外交，掩蓋不了其不擇手段謀獨的本質，欺騙不了輿論和黨內民眾。中國外交部嗆聲「濫施金元外交」注定失敗。對此，我國外交部今（17）日狠酸，榮邦計畫顯然不是心胸狹隘的獨裁中國所能理解與想像。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

