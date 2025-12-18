自由電子報
林修民 半導體看天下》拿國家的錢去換自己的博士學位

不管你是因為沒有辦法去業界的好公司，而只好進國營組織，或者是本來就抱持著10年磨一劍的心態想要專研改變世界的技術，都不能拿著國家的資源去換取自己博士的學位。
林修民

林修民

2025/12/18 19:50

◎ 林修民

資策會控告新竹市長高虹安未經其同意，在其個人辛辛那提大學的博士論文，抄襲2篇版權屬資策會的論文，向高求償100萬元；智慧財產及商業法院認定高抄襲，日前判決高賠償40萬元，移除抄襲部分論文，並於報紙上刊登判決主文等內容。

智慧財產及商業法院認定高虹安抄襲，日前判決高賠償40萬元，移除抄襲部分論文，並於報紙上刊登判決主文等內容。（資料照）智慧財產及商業法院認定高虹安抄襲，日前判決高賠償40萬元，移除抄襲部分論文，並於報紙上刊登判決主文等內容。（資料照）

法官依資策會與經濟部簽訂的輔助契約書等證據判定，資策會取得著作權，且高虹安利用2著作撰寫博士論文，並非為履行資策會所指派的任務，不屬於員工服務合約所稱職務上的正常使用行為。

法官並認為，高的博士論文與2著作相同文字或圖表的比例，占約高達8成或3成以上，篇幅甚高，且2著作的研究核心及精髓所在，均經高複製於博士論文內，兩者「量」及「質」所占比例均高，已構成實質相似，成立重製行為，亦已逾越合理必要程度

曾經有一種說法在幫高虹安脫罪，認為在一般碩士畢業生如果沒有提供讓他去念博士的誘因，沒有人會想要去國營組織。所以國營組織就應該要讓高虹安去念博士。

基本上這個說法對了一半，的確、碩士畢業之後的工作很重要，一般多數的理工碩士畢業生都會去找待遇比較好的工作，事實上當進入研究所找指導教授的時候，很多碩士新生就已經把未來想進去的公司情況給設想好了。

過去幾十年，很多電機資訊研究所的畢業生第一志願都是什麼聯發科或是台積電公司。（路透檔案照）過去幾十年，很多電機資訊研究所的畢業生第一志願都是什麼聯發科或是台積電公司。（路透檔案照）

所以過去幾十年，很多電機資訊研究所的畢業生第一志願都是什麼聯發科或是台積電之類的好公司，也有人以外商作為第一志願，會去資策會一樣的國營組織的理工畢業生的確是非常少見。

國營組織的選擇，雖然幾乎不受畢業生的青睞，但也絕非完全沒有優點。因為越賺錢的公司對短期經營的壓力就越大，導致甚少有長期規劃的目標。

事實上現在幾乎所有4G以後和WiFi 高速通訊都會使用的OFDM, 就是澳洲研究組織發明出來的。

不過不管你是因為沒有辦法去業界的好公司，而只好進國營組織，或者是本來就抱持著10年磨一劍的心態想要專研改變世界的技術，都不能拿著國家的資源去換取自己博士的學位

（作者為科技專欄作家）



