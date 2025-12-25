自由電子報
自由開講》當學術誠信遇上個資保護 學生作業資料如何治理

2025/12/25 08:30

◎ 郭冠廷

在高等教育體系中，學術誠信比對系統早已成為課堂作業與論文審查的標準配備。其目的明確：防止抄襲、維護學術品質。然而，當這些系統日益擴張其資料保存與比對範圍時，一個長期被忽略的問題也逐漸浮現——學生作業，究竟是不是一種需要被嚴肅對待的「個人資料」？

在台灣，多數課程要求學生將作業提交至學術比對系統，並預設全文存入學生文稿資料庫，用於未來跨校、跨年度的比對。對學生而言，這往往被視為課程的一部分，缺乏實質選擇空間；但從資料治理的角度來看，這樣的制度設計，是否真的符合個人資料保護的基本精神，值得進一步檢視。

在台灣，多數課程要求學生將作業提交至學術比對系統，並預設全文存入學生文稿資料庫，用於未來跨校、跨年度的比對。（資料照）在台灣，多數課程要求學生將作業提交至學術比對系統，並預設全文存入學生文稿資料庫，用於未來跨校、跨年度的比對。（資料照）

依《個人資料保護法》，個人資料的蒐集與利用，應具備特定目的，並遵循比例原則與最小必要原則。學生作業固然用於「學術誠信檢核」具有正當性，但當全文被永久存檔、用於未來所有比對目的時，其使用範圍是否已超出原本「課程評量」的合理期待，並非沒有疑問。

這樣的爭議，在歐盟早已有所討論。

在《一般資料保護規則》（GDPR）架構下，學術比對系統被視為一種涉及個人資料處理的科技工具，必須符合「目的限制」、「資料最小化」與「知情同意」等原則。歐洲多國學界因此要求學校明確告知學生資料如何被保存、是否可拒絕存檔，以及是否提供替代方案。重點不在於否定學術誠信，而是在制度層面承認學生仍是資料主體，而非單純的制度對象。

在人工智慧加速知識生產的今日，學術寫作更仰賴反覆修訂與跨版本演進，若制度無法跟進，恐和研究實務脫節。（美聯社）在人工智慧加速知識生產的今日，學術寫作更仰賴反覆修訂與跨版本演進，若制度無法跟進，恐和研究實務脫節。（美聯社）

相較之下，台灣的實務運作仍偏向「一次提交、永久比對」的技術導向思維。學生多半只能被動接受系統設定，難以清楚理解自己的作業將被如何使用、保存多久，甚至是否影響未來研究發表。這種資訊不對等，正是資料治理中最容易被忽略，卻也最關鍵的一環。

值得注意的是，這並非主張學生得以規避學術誠信檢核。真正的問題在於：當制度一方面鼓勵學生將作業發展為學術成果，另一方面卻在課堂階段即將文字永久存入比對資料庫，是否已在無意間製造出對研究發展不利的結構性限制？

在人工智慧加速知識生產的今日，學術寫作更仰賴反覆修訂與跨版本演進。若制度仍以「一次提交、永久定錨」作為預設，恐怕不僅與研究實務脫節，也與現代個資治理的精神背道而馳。

學術誠信與個資保護，本不應是對立的選項。真正成熟的制度，應該能同時保障學術品質與資料主體的基本權利。或許，我們該問的不是學生是否誠信，而是制度是否已準備好，面對AI時代的學術治理挑戰。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

