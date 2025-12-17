自由電子報
自由開講》台灣的成功典範！科技「快與強」更要制度「穩與公」！

2025/12/17 17:50

◎ 蔡志弘

近兩年，有幸參加三場諾貝爾經濟學獎得主的演講，讓我對台灣在全球變局中的定位與挑戰，有了更全面、更深層的思考。

身為一名長期投身科技研發的工作者，深知技術創新是核心優勢，但僅有科技的突破是遠遠不夠的。 經濟發展的道路上，我們還必須同時兼顧「穩」（制度韌性）與「公平」（分配正義）。

2022 年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙教授，2023年曾來台與大學生座談。 （資料照，亞大提供）2022 年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙教授，2023年曾來台與大學生座談。 （資料照，亞大提供）

第一課：金融的「血液循環系統」— 2022 年諾貝爾獎得主 戴蒙教授

2023年，我聆聽了道格拉斯・戴蒙（Douglas Diamond）教授關於「金融中介與危機理論」的演講。

他提醒我們：健全的銀行與金融體系，不是經濟成長的附屬品，而是像血液循環系統一樣，負責將資金導向最具比較利益的產業，並在景氣波動時提供穩定支持。對依賴資本密集型產業的台灣而言，這點尤其關鍵！無論是半導體、AI 還是綠能、生技，若沒有一個強大穩健、可控的金融體系作為後盾，先進的科技轉化為持續的產業將遇到困難。

作者與2007 年諾貝爾經濟學獎得主馬斯金教授合影 。（作者提供）作者與2007 年諾貝爾經濟學獎得主馬斯金教授合影 。（作者提供）

第二課：全球化下的「分配正義」— 2007 年諾貝爾獎得主 馬斯金教授

2025年12月15日在台大，我聽了埃里克・S・馬斯金（Eric S. Maskin）教授關於「為什麼全球化未能減少不平等」的深度分析。

他從機制設計的角度指出：全球化雖然讓整體效率更高，但它並不會自動帶來分配的公平。這讓我反思台灣的結構性矛盾：我們的高科技成就，是否擴大了高階與基層勞工的薪資落差、加劇區域發展失衡？我們必須同步設計制度，讓經濟成長的果實能讓各廣泛的社會大眾分享。

2024年諾貝爾經濟學獎得主、英美經濟學家兼政治學家羅賓森教授。（歐新社檔案照）2024年諾貝爾經濟學獎得主、英美經濟學家兼政治學家羅賓森教授。（歐新社檔案照）

第三課：台灣成功的根本 — 羅賓森教授演講精華

2026年12月16日，參加了芝加哥大學詹姆斯・A・羅賓森（James A. Robinson）教授的演講。在會場與羅賓森教授會談中聊到，我也曾在時任中央銀行總裁梁國樹介紹下特別走訪芝加哥大學。

羅賓森教授（《國家為什麼會失敗》共同作者）在演講中指出：

台灣是世界經濟史上成功的典範之一，關鍵在於成功轉型到「廣納型」（inclusive）的社會，權力及財富分散到更多人手上，鼓勵創新及多元發展，因此邁向繁榮富裕。

這項分析給我們最大的啟示是：科技與經濟的成就，絕非偶然，而是建立在一個鼓勵創新、包容多元、權利廣泛分享的「廣納型制度」之上。 羅賓森教授的研究提醒我們，制度才是國家長期繁榮的真正基石。

從戴蒙教授的「金融韌性」、馬斯金教授的「分配公平」，到羅賓森教授對「廣納型制度」的肯定，三位學者為台灣經濟指明了核心方向。

唯有在一個開放、包容、分散、共享的基礎上，同時強化金融體系的穩定性與社會分配的公平性，台灣的科技實力才能持續發光發熱，並為全體人民帶來長期的成長與繁榮！

（作者為前國代）

