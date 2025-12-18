自由電子報
自由開講》不副署是台海安全的靜默防線

2025/12/18 07:30

◎ 史里

《憲法》第三十七條寫得簡單而明確：總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。這不是形式，也不是禮貌，而是一道刻意設下的憲政閥門。行政院長是否副署，本來就承載政治責任，目的正是防止權力在關鍵時刻失速。

當行政院長選擇不副署，總統自然無法公布命令，這是制度運作的結果，而非對抗。憲法也沒有偏袒行政權。立法院若無法接受，早有對等工具──不信任案。三分之一連署、過半數通過，行政院長下台，甚至可能解散國會、全面改選。這條路清楚、公開，也代價高昂。

當行政院長選擇不副署，總統自然無法公布命令，這是制度運作的結果，而非對抗；圖為總統賴清德。（資料照）當行政院長選擇不副署，總統自然無法公布命令，這是制度運作的結果，而非對抗；圖為總統賴清德。（資料照）

真正的問題是，藍白主導的立法院並不打算承擔這個代價。他們既不願啟動不信任案，面對民意檢驗，卻又想繞過副署制度，迫使行政院配合。這不是監督，而是制度偷渡。

在台海情勢高度緊繃的時刻，這樣的操作尤其危險。行政體系被刻意削弱、決策被反覆拉扯，對外傳遞的只有一個訊號：台灣的國家意志可以被內部癱瘓。這正是中國長期等待的縫隙。

副署權不是行政院長的個人籌碼，而是民主制度為國家安全保留的靜默防線；圖為行政院院長卓榮泰。（資料照）副署權不是行政院長的個人籌碼，而是民主制度為國家安全保留的靜默防線；圖為行政院院長卓榮泰。（資料照）

副署權不是行政院長的個人籌碼，而是民主制度為國家安全保留的靜默防線。它不喧嘩、不高調，卻在關鍵時刻阻止國家被推向不可逆的邊緣。

如果藍白真有信心，憲法早已給了他們正門；如果不敢進場，那麼問題從來不在制度，而在算計。台海安全，不只存在於軍事部署，也存在於我們是否還願意守住這些不動聲色、卻至關重要的界線。

（作者為台南市市民）

