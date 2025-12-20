自由電子報
自由開講》從《大濛》到鞭刑：台灣不能回頭的自由之路

2025/12/20 11:30

◎ 郭昌益

近期上映的電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的臺灣。霧社事件餘生者的後代，在白色恐怖的陰影中掙扎求存，歷史的傷痕被冰冷又壓抑的影像所重現。這部電影不僅是緬懷，更是沉痛的提醒：自由與人權，從來不是憑空而來，而是血淚爭取。

近期上映的電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的臺灣。圖為《大濛》電影劇照。（華文創提供）近期上映的電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的臺灣。圖為《大濛》電影劇照。（華文創提供）

然而，當我們還在回望歷史的教訓時，立法院內竟傳出國民黨立委主張引進新加坡和馬來西亞的「鞭刑」制度，以對抗詐騙等犯罪。儘管提案動機或許是出於對社會治安的憂慮，但我們必須嚴肅地指出：在今日的民主臺灣，倡議鞭刑無異於推動國家走回威權的歧路。

鞭刑，無論其如何包裝為「高效」或「震懾」，本質上都是一種極端殘忍且侮辱人格的酷刑。它嚴重牴觸了普世人權價值，尤其與我國憲法保障的「人性尊嚴」相悖。它懲罰的不僅是犯罪，更是將個體降格為可以被國家公開羞辱和肉體摧殘的客體。

從《大濛》描繪的威權陰影，到今日立委提案的鞭刑，兩者之間存在著一條精神上的聯繫：當一個政府開始相信，透過剝奪人權、施加肉體痛苦可以達到目的時，它就已經走上了威權思維的道路。威權政府的核心，在於國家權力凌駕於個體人權之上，認為為達「大局」可以犧牲「小我」。

鞭刑，無論其如何包裝為「高效」或「震懾」，本質上都是一種極端殘忍且侮辱人格的酷刑。（法新社檔案照）鞭刑，無論其如何包裝為「高效」或「震懾」，本質上都是一種極端殘忍且侮辱人格的酷刑。（法新社檔案照）

臺灣經歷了漫長而痛苦的民主轉型，才徹底擺脫了白色恐怖的陰影，成為亞洲自由民主的燈塔。我們花了數十年，才將「不擇手段的統治」轉變為「保障人權的法治」。面對詐騙亂象，我們應該思考的是更嚴謹的經濟防堵、更徹底的司法改革，以及更高效的執法，而不是用野蠻的、退步的方式來解決現代社會的複雜問題。

民主最珍貴的財富，就是對人權的堅守與對國家暴力的警惕。我們必須明確告訴這些倡議者：臺灣的民主之路沒有回頭鍵。我們不能因為一時的憤怒，就讓威權思維的幽靈再次籠罩這片土地。

臺灣人絕不允許國家以「法治」之名，行「酷刑」之實，走回那條佈滿血腥與壓迫的老路。

（作者為政治大學法學碩士）

