自由開講》缺工不能靠就地合法 應檢討外勞配額制度

2026/01/01 18:00

◎ 官文傑

2025年12月9日行政院長卓榮泰在和商業團體領袖的座談會上，提議籲請商界領袖支持行政院的施政方針，除年度總預算及政院版的財劃法外，並支持賴總統提出的1.25兆國防特別預算案，以提振國內總體經濟並維護國家安全！

但令人遺憾的是勞動部長洪申翰為解決缺工問題，竟提出讓非法逃逸外勞就地合法的荒謬政策！對部長這種明顯鼓勵外勞逃跑的決策，我們深感不以為然！如此事成真，對那些在工作崗為勤於任事的80萬名合法外勞，真的是情何以堪？像前幾天在勞動部的縱容下，所謂的挺外勞聯盟竟率合法及非法外勞上街遊行示威，要求廢除工作年限！這真的是創有史以來民主自由國家的最大笑話，勞動部之失能由此可見一般！

勞動部長洪申翰為解決缺工問題，提出讓非法逃逸外勞就地合法的政策。（資料照）勞動部長洪申翰為解決缺工問題，提出讓非法逃逸外勞就地合法的政策。（資料照）

回顧十幾年前，新加坡曾發生中國外勞公車司機大規模罷工事件，新加坡人力部毫不遲疑地出面積極處理，除帶頭約十名中國司機移送法辦外，其餘二千多個附和者均解約並驅逐出境！其處置方式明快有效，深獲當地社會大眾激賞！反觀我國勞動部放任外勞非法遊行卻不知所措，如今竟還提出讓非法逃逸外勞就地合法的餿主意！試問這種不知人間疾苦的部長還適任嗎？

面對日益嚴峻的缺工問題，行政院理應認真面對，而非放任勞動部縱容挺外勞團體左右我國的外勞政策；這些團體每年從政府獲取數億元資助，卻又回過頭來倒打一耙，以少數個案為例，在國際上到處述說台灣雇主的不是，巨大自行車禁運事件的發生就是一個血淋淋的教訓！

管制外勞引進人數是行政院應正視的議題。（資料照）管制外勞引進人數是行政院應正視的議題。（資料照）

所以，廢除三十年前訂的外勞配額制度，重新擬定並大幅提升新的外勞配額制度，根據不同行業的需求給予不同額度的配額，再以引進額度收取不同費率的就業安定費；如此將可有效管制外勞引進人數，也可讓外界詬病雇主使用外勞是貪圖外勞低薪的傳聞消弭於無形，再搭配本外勞薪資脫鉤，大幅提升本勞薪資，如此一舉數得，就看行政院是否有足夠魄力檢討改進並落實政策實施！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事）

