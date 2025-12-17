自由電子報
評論 > 投書

自由開講》英雄不問出身 實力才是鐵律——談國防自主與採購防弊的真實防線

2025/12/17 14:50

◎ 魏明義

國防，從來就不只是穿著軍服的人的事，而是全體國民共同的事，因為守護家園，每一個個人都有責任。面對地緣政治的劇變與北京當局沒有停止的威脅，我們常說「國防自主」與「全社會防衛韌性」，這不只是一個口號，而是必須落實到產業鏈的生存戰略。近期外界針對國防採購案提出許多質疑，甚至以「賣鞋子、賣馬桶的憑什麼做軍火？」這類標籤式的語言來攻擊特定廠商。國防部的立場，對於弊案「零容忍」，有證據就移送，絕不護短；但對於有心投入國防產業的民間企業，也要堅持「英雄不問出身」，只問技術與實力。

國防，從來就不只是穿著軍服的人的事，而是全體國民共同的事；圖為漢光演習。（資料照）國防，從來就不只是穿著軍服的人的事，而是全體國民共同的事；圖為漢光演習。（資料照）

打破門戶之見：從「做鞋機」到「造飛彈」

外界近期的批評，多半集中在廠商的「出身」。有人質疑，一家「賣馬桶」的公司，怎麼辦理重要的軍事物資採購？一家做鞋子出身的公司，憑什麼替國防部採購中國際上的關鍵資材？這些質疑聽起來聳動，卻忽略了產業的真實潛力，也無視了台灣產業投入國防工作的熱情和努力。

事實上，這正是我們推動「軍民通用」國防產業的成果。舉幾個具體的例子：台灣有一家公司，過去是設計、製造製鞋機械，做精密加工的，但現在它生產的是愛國者飛彈的重要裝備，成為美國軍事供應鏈的核心環節，品質獲得美國原廠認證。另一家過去是做模型玩具的，但現在它成功轉型研發軍用無人機，具備優異的偵蒐、通訊中繼能力，並且獲得國際市場的肯定。過去做近海漁船的小型造船廠，現在能建造先進的海軍艦艇；做衛浴設備的，現在能生產抗彈裝甲所需的特殊陶瓷材料。這些案例告訴我們，廠商過去的商業登記或主營項目，不代表其現在的專業與能力。只要技術到位、來源合法，「過去做什麼」不是重點，「現在能為國家做什麼」才重要

國民黨桃園市議員凌濤質疑台南賣鞋的廠商「大石國際股份公司」轉做「2億軍火槍砲生意」。國防部回應，大石已於今年3月驗收合格、提前交貨。（資料照）國民黨桃園市議員凌濤質疑台南賣鞋的廠商「大石國際股份公司」轉做「2億軍火槍砲生意」。國防部回應，大石已於今年3月驗收合格、提前交貨。（資料照）

國際標竿：跨界軍工是全球常態

這種「跨界」參與國防，並非台灣獨有，而是全球先進國家的常態。過去是賣水晶珠寶的公司，現在生產光學全球頂尖的軍用望遠鏡與狙擊鏡。過去製造農用機器的廠商，現在同時是生產美軍軍用多用途車輛及無人地面載具的全球大廠。過去承作保險、百貨零售起家的公司，現在是生產各種先進甲車、火砲的大企業。如果我們因為一家公司過去賣過鞋子或做過裝潢，就否定它參與國防的資格，那我們將扼殺台灣產業升級的契機，也自斷國防供應鏈的活水。

關鍵在履約：艱困環境下的貿易與驗收

另外，關於「貿易商」與戰略物資採購，近期有媒體針對彈藥底火等採購案，質疑得標廠商只是貿易商，沒有製造工廠。這裡必須說一句公道話：台灣在國際外交與軍事採購上的處境艱難，這二十多年來，許多關鍵原物料與零組件（如底火、火藥），很難直接從原廠獲得，必須仰賴具備靈活手腕與特殊管道的貿易商。對於這類廠商，其核心能力在於「取得國外原廠輸出許可（Export License）」與「履約管理」。這在過去二十幾年來都是如此，也是我們國防供應鏈中不得不面對、卻也極其重要的一環。

發展軍工產業是國家重要目標，圖為投入今（2025）年度春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機。（資料照）發展軍工產業是國家重要目標，圖為投入今（2025）年度春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機。（資料照）

國防部的立場很清楚，不管你是做裝潢起家還是純貿易商，只要能拿到合法的原廠授權（Export License），通過規格審查，就有資格參與公平競爭。但「得標」不代表「過關」，重點在於嚴格的「驗收」。近期的大石國際案就是一個很好的例子，反而證明了防弊機制是啟動的。廠商若無法履約或驗收未過，國防部就依約沒收押標金，並列為拒絕往來戶；若發現文書登載不實、詐欺或圍標，也絕不護短，立即移送檢調 。我們不怕廠商來投標，只怕你交不出合格的貨。做不到就罰，詐欺就辦，這就是最直接的防弊。

發展軍工產業是國家重要目標，貼標籤無助於國防發展。我們看到做鞋機的能做飛彈、做玩具的能做無人機，這代表台灣產業有無窮的潛力。政府的責任是「嚴訂標準、嚴格驗收」，而不是在廠商還沒投標前就先貼標籤、設門檻。我們歡迎所有在野黨與社會大眾的監督。如果有具體的違法證據，請提供給國防部，一定嚴辦。但也請勿捕風捉影，用「賣鞋的」、「賣馬桶的」這類簡化的語言來打擊合法廠商參與國防的意願。

戰爭沒有局外人，國防產業更不該有門戶之見。在追求國防自主的道路上，我們需要的是團結與信任，而非無端的猜忌。請支持國軍，也支持那些願意投入資源、技術，為國家安全貢獻心力的台灣本土企業。

（作者為退役軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

