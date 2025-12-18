李忠憲的思考》在無法阻止不公不義的時代，我們還能怎麼活？

世界不合理，但這不構成自己放棄正直的理由。知道不公不義存在，也知道自己無法全面阻止，那就選擇不讓它改寫自己是誰。

◎ 李忠憲

從高虹安貪污無罪談起，一種不投降的日常倫理。

今天（1216）下課休息的時候在電梯遇到一個我不知道是誰的人，他很客氣，讓我先出電梯，然後問我，現在的局勢我們應該要怎麼辦？我趕著去上課，也不知道怎麼回答，就說我也不知道。了解一些社會上不公不義的事情，也沒辦法防止，似乎無能為力，應該要用什麼的心態面對？「我知道不公不義正在發生，但我無法阻止。」這不是冷漠，而是一種清醒之後的無力感。

先承認一個殘酷事實：我們都不是全能者，這不是投降，而是定位。斯多噶學派教我們，分清楚什麼是「在我控制之內的」，什麼是「不在我控制之內的」。司法不公，社會結構、權力分配，政黨和各行各業很多被中國滲透，這些事情大多不在個人的控制範圍內。

高虹安二審貪汙改判無罪。司法不公，社會結構、權力分配，政黨和各行各業很多被中國滲透，這些事情大多不在個人的控制範圍內。（資料照）

斯多噶不是叫我們「算了」，而是叫我們不要把整個世界都扛到自己的神經系統上。不要被「必須改變世界」的幻覺壓垮，漢娜．鄂蘭：責任不等於全部的責任。鄂蘭對「邪惡」的理解很冷靜：最大的問題，往往不是壞人太多，而是「不思考」的人太多。

我們的責任不是「防止所有不義」，而是拒絕成為那個幫忙正常化不義的人。我們長輩常常會有一些人面對邪惡的勢力會說：你沒才調，人家有錢、有勢、有能力，才有辦法這樣。這種話看似現實，其實是在替邪惡找理由，也是在提前替自己請假。這種心態是最不可取，拒絕附和，在自己的位置上留下記錄，這就已經是政治與道德意義上的行動。

世界不合理，但這不構成自己放棄正直的理由。圖為去年律師界發起守護憲法遊行（資料照）

世界不合理，但這不構成自己放棄正直的理由。知道不公不義存在，也知道自己無法全面阻止，那就選擇不讓它改寫自己是誰。這不是英雄主義，而是一種「不投降」的日常倫理。知道不公不義，卻仍能保持清醒與不麻木，本身就是代價。很多人選擇：犬儒、反諷、「看破就好」，或乾脆變成幫兇，因為那樣比較不痛。我們現在感到的不是失敗，而是沒有把良知交出去。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

