自由開講》醫學系不能沒有教學醫院：從輔大建院經驗談制度盲點

◎ 郭冠廷

長期以來，台灣醫學教育存在一個容易被忽略、卻影響深遠的問題：一所大學即使設有醫學系，卻未必擁有自己的教學醫院。這樣的制度安排，在評鑑、教學品質與學生認同上，都埋下結構性的隱憂。

輔仁大學醫院的誕生，正好提供了一個值得社會重新思考的案例。回顧其建院歷程，輔大醫學系曾長期處於「全國少數沒有自有教學醫院」的狀態，只能仰賴多家合作醫院支撐臨床教學。在醫學教育評鑑中，這樣的結構反覆被點出為風險來源，也讓教學穩定性與學生歸屬感始終無法完全建立。

請繼續往下閱讀...

輔仁大學醫院的誕生，正好提供了一個值得社會重新思考的案例；圖為輔仁大學醫院。（資料照）

合作醫院固然能補足臨床訓練需求，但終究不是學校的「主場」。師資調度、教學文化、教育目標與校方理念，難以完全一致，學生在不同醫院之間輪轉學習，也容易出現認同斷裂的情形。長期而言，這不只是學校的困境，更牽動醫學教育品質與醫療人力培育的根本問題。

在這樣的背景下，輔大選擇投入資源，自行建立教學醫院，並非擴張或形象工程，而是一種「補齊制度缺口」的必要行動。教學醫院的存在，讓醫學生能在穩定場域中接受完整訓練，讓教育理念得以長期累積，也使醫療服務能更深度地回應在地需求。

輔大醫院院長黃瑞仁曾說，醫療本質不僅止於治病救人，更涵蓋環境與社會責任。（資料照）

更重要的是，教學醫院本身具有公共性。它不僅服務學生與醫師，也承擔區域醫療量能、弱勢照護與公共健康責任。以新莊、泰山一帶為例，醫院的設立，不僅回應人口成長與醫療需求，也讓醫學教育與社區醫療形成正向循環。

輔大醫院的經驗提醒我們，醫學教育不能只依賴外部合作，更需要制度性地思考：哪些資源是不可或缺的公共投資？教學醫院，正是其中之一。未來在檢視醫學系設立與評鑑制度時，或許也應更嚴肅地面對這個問題，讓醫學教育的基礎，建立在更穩固、也更負責任的制度之上。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法