自由開講》「我們不是范冰冰」～從金馬獎看見藝術高度與身份重量

2025/12/27 10:00

◎ 蔡育德

從2016年的《我不是潘金蓮》，到2025年以《地母》站上金馬獎的領獎台，范冰冰走過的，是一條整整十年的沉潛與重生之路。這條路不容易，她曾經從巔峰跌落，也曾在風暴與質疑中被迫遠離鎂光燈，但她沒有消失，她選擇用作品一步一步走回來。

第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，她得獎感言二度講出「中國電影人」。（圖擷取自微博）第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，她得獎感言二度講出「中國電影人」。（圖擷取自微博）

當她發表得獎感言時說出：「作為一名中國電影人，我期待未來能有更多突破，用作品傳遞更多價值，讓人看到更深層的意義。」這不只是一段得獎感言，而是一個清楚無比的自我定位——她是電影人，也是中國人。

她在台灣得獎，仍然堅持這樣說，這件事至少具有兩個層次的意義。

第一，這代表金馬獎仍然選擇站在「藝術高於政治」的位置上金馬獎肯定的是演技、作品與創作本身，而非政治立場。這本身就是一種珍貴的價值堅持。

第二，這也顯示了范冰冰的國家認同，並不會因為在哪裡得獎、由誰頒獎而有所動搖。她不是在迎合誰，而是在表達她認為理所當然的身份認同。

但正是在這樣的對照之下，我們更應該問一句：

什麼時候，台灣的演藝人員，能夠以「台灣人」的身份，在中國的電影獎項中，自由而驕傲地說出「我是台灣人」？

范冰冰的得獎感言顯示，她的國家認同，並不會因為在哪裡得獎、由誰頒獎而有所動搖。（資料照，海鵬提供）范冰冰的得獎感言顯示，她的國家認同，並不會因為在哪裡得獎、由誰頒獎而有所動搖。（資料照，海鵬提供）

如果有一天，台灣的創作者可以不必閃躲、不必模糊、不必被迫改寫身份，也能在中國的舞台上被肯定其藝術價值，那或許才代表一種真正的對等與尊重。

在那一天到來之前，任何關於「統一」的政治談判，恐怕都缺乏最基本的人格前提與文化對等。因為統一若沒有尊嚴，終究只是吞併；和平若沒有對等，終究只是單向要求。

「我們不是范冰冰」這個標題，並不是否定她。相反地，這是一種致意。致意她十年磨一劍的堅持，也致意她在任何舞台上都不退讓的身份認同。

而我們說「我們不是范冰冰」，是因為——她可以堅定地說她是中國人，但我們也同樣渴望，能夠在任何地方、任何舞台，自由而不被懲罰地說出：我們是台灣人。

（作者為跨界治理顧問）

