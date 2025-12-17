自由開講》毀憲不是監督，而是政變前奏─從藍白亂法到「不副署」的最後防線

◎ 蔡榮捷

近期立法院藍白聯手強行通過《財政收支劃分法》及多項高度爭議法案，行政院長「不副署」，竟被藍營指控為「獨裁」。這種說法，不只是法盲，更是刻意混淆憲政責任的政治操作。

我們必須先釐清一個根本問題：當立法院本身成為毀憲亂政的來源，誰來守住憲政底線？

一、藍白不是監督政府，而是在拆解憲政

監督行政，是立法院的權力；癱瘓憲政，是民主的敵人。

過去一年，藍白多數在立法院的作為，已經不是「制衡」，而是系統性奪權：

先以違憲方式擴張立法院職權，再修惡《憲法訴訟法》，接著全面封殺大法官人事，使憲法法庭無法運作。這不是偶發錯誤，而是一條完整的戰術路線。

在大罷免前夕，立法院院會7月25日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團對7位大法官被提名人投下不同意票。（資料照）

結果是什麼？

台灣成為全球少數、甚至唯一一個失去憲法審查機制的民主國家。

這不是監督政府，這是拆除民主的安全閥。

二、刻意癱瘓大法官，是為了讓違憲惡法「無人可擋」

藍白陣營最清楚：只要憲法法庭還在，許多法案根本撐不住審查。

因此，他們選擇的不是說服社會，而是先讓裁判下場。沒有大法官，就沒有違憲判決；沒有裁判，犯規就不存在。

這種手法，很可能造成台灣的民主倒退（democratic backsliding）。

三、這不是單純內政，而是迎合中共「奪台低成本路線」

從戰略角度看，藍白的作為與中共對台策略高度契合。

北京要的不是立即攻台，而是：

削弱台灣政府治理能力、製造制度癱瘓、動搖人民對民主的信心。

藍白兩黨立委16日在立法院程序委員會再度封殺行政院版財劃法，以及1.25兆元國防特別預算條例排入院會報告事項。（記者田裕華攝）



當立法院癱瘓憲政、掏空財政、製造社會對立，最終受益者是誰？

不是台灣人民，而是等在對岸的中共。

這正是「不戰而屈人之兵」的現代版本。

四、不副署，不是獨裁，而是憲法賦予的最後防線

行政院長「不副署」，並非創舉，更非違憲。

1991 年，行政院長郝柏村即曾行使不副署權，這是白紙黑字的憲政事實。

行政院長卓榮泰15日宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。（擷取自卓榮泰臉書）

關鍵不在「可不可以不副署」，而在於：

當法律本身高度違憲、且已無憲法法庭可救濟時，誰該踩煞車？

答案很清楚：行政權。

正如前大法官許志雄所言，行政院長拒絕為毀憲亂政的法律背書，立法院若不能接受，可以倒閣，交由人民重新裁決。

這正是憲政民主的完整閉環，何來獨裁？

五、不副署，或倒閣─請藍白選一條民主的路

如果藍白真心認為自己代表民意，請勇敢倒閣，重新接受選民檢驗。

若不敢倒閣，卻天天高喊「獨裁」，那只是掩飾心虛。

在憲法法庭被癱瘓的非常時刻，不副署不是對抗民主，而是暫時撐住民主。

守住這條防線，不是為了哪一個政黨，而是為了讓台灣仍然是一個有憲法、有制度、有未來的國家。

民主不會死於一夕之間，而是死於一次次被合理化的破壞。

今天若讓違憲惡法順利生效，明天，台灣就再少一分抵抗中國威權的能力。

這不是政黨之爭，而是國家存亡的選擇。

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

