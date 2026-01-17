自由電子報
評論 > 投書

自由開講》警巡之外：台海緊張何時能真正降溫？

2026/01/17 09:00

◎ 不孝

中國近日再度以「聯合戰備警巡」之名，頻繁派遣大量機艦在台海與印太周邊活動。從遠海長航到跨越海峽中線，從北部、中部到西南、東部空域，這類行動早已不是偶發事件，而是逐漸制度化、常態化的軍事施壓模式。

問題是，這樣的「警巡」，真的能讓台海降溫嗎？答案恐怕恰恰相反。

中國近日再度以「聯合戰備警巡」之名，頻繁派遣大量機艦在台海與印太周邊活動；示意圖。（資料照）中國近日再度以「聯合戰備警巡」之名，頻繁派遣大量機艦在台海與印太周邊活動；示意圖。（資料照）從軍事角度看，北京的行動具有明確的戰略目的：測試台灣的應變節奏、消耗防空與海空監控能量，同時向區域國家展示其「可隨時升高強度」的能力。這是一種介於和平與戰爭之間的灰色地帶操作，既避免直接衝突，又持續累積壓力。

然而，正因為它被包裝為「例行」、「警巡」、「演訓」，反而讓風險更高。當高頻率軍事活動成為常態，任何一次誤判、誤入或技術失誤，都可能被迅速政治化、軍事化，升高為難以收拾的衝突。歷史反覆證明，戰爭往往不是因為某一方「想打」，而是因為緊張狀態長期累積，最終在偶然事件中引爆。

對台灣而言，關鍵不只是「能不能撐住」，而是「能否避免被拖入對方設定的節奏」。中國的警巡邏輯，是透過頻繁動作迫使台灣與周邊國家習以為常，逐步降低國際社會對異常軍事行為的敏感度。若世界習慣了共機繞台、共艦逼近，那麼未來真正升高行動時，警訊反而會被淹沒。

消耗防空與海空監控能量，是一種介於和平與戰爭之間的灰色地帶操作；示意圖。（資料照）消耗防空與海空監控能量，是一種介於和平與戰爭之間的灰色地帶操作；示意圖。（資料照）但同時，也必須看清另一個現實：台海緊張並非單一事件造成，而是結構性問題的結果。中國對台的軍事施壓，並非回應某一位領導人或某一次選舉，而是其長期戰略的一環。把一切緊張歸咎於台灣「挑釁」，不僅失焦，也模糊了真正的權責關係。

真正能讓台海降溫的，不是更多的警巡，也不是情緒性的喊話，而是三個層次的同步運作：

第一，台灣必須維持穩定、透明且可預期的防衛與應變機制，讓對手知道冒進的代價

第二，區域與國際社會需持續清楚表達反對片面改變現狀的立場，避免默許灰色地帶行動

第三，也是最困難的一點，是讓軍事壓力無法轉化為政治紅利，讓威嚇無法換取讓步。

警巡之外，真正的考驗在於制度、耐心與清醒判斷。當軍事動作成為政治語言的一部分，降溫不會來自某一次演訓結束，而只可能來自對風險的共同約束。

否則，今天的「例行警巡」，終將成為明天無法回頭的分水嶺。

（作者為退休人士）

