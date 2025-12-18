自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拒茶敘、赴書會——從韓國瑜選擇看台灣政治溝通的崩壞

2025/12/18 11:30

◎ 再米

在一場原本應該是文化與民主回望的活動裡，政治現實卻悄然上演。游錫堃新書《台灣民主路-書法集》發表會，因四任立法院長──王金平、蘇嘉全、游錫堃與現任韓國瑜罕見同台，而成為一幅比書法更耐人尋味的政治畫面。這場聚會，讓人看見的不只是前輩政治人物的風範，而是台灣政治溝通長年累積的裂痕與制度困境。


前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃（右二）16日在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜（左一）、歷任院長蘇嘉全（右一）、王金平（左二）等人出席，前後4任前後立法院長罕見同台。（資料照）前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃（右二）16日在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜（左一）、歷任院長蘇嘉全（右一）、王金平（左二）等人出席，前後4任前後立法院長罕見同台。（資料照）

立法院長韓國瑜日前婉拒總統賴清德邀請的國政茶敘，結果卻選擇出席前院長們的聚會致詞，並在台上說出「總統請我茶敘我沒去，但今天我一定要來」，強調自己對三位前院長的「發自內心的尊敬」。這樣的語氣看似幽默，實則暗藏政治寓意：將一項制度性溝通機會，轉化為展現個人位置與象徵性的台上表演。

更耐人尋味的是蘇嘉全在致詞中提到，韓上任以來從未接受過他們安排的茶敘。蘇直言，他們這樣的茶敘「不帶政治任何的意涵」，只是為了透過三位前院長長期聚會來減少彼此誤會。這句話背後，不僅反映出前院長們的私人互動模式，也暗示出一種對政治溝通本質的回憶：溝通不是儀式，而是關係、誠意與持續交流的累積。

如果說王金平時代的立法院長常常協調朝野意見，是立法院的「潤滑劑」與制度協商機制的典範，那麼今天韓國瑜的選擇，則讓人不禁反思：當政治人物以黨團策略為先而疏離制度性協調時，這個民主體制是否也在無形中退化？賴總統曾公開懷念王金平式的協調精神，指出朝野僵局因缺乏溝通而難解。

當然，每位院長都有其政治立場與歷史定位。韓國瑜拒絕茶敘或許是策略考量，也可能源自對制度性對話定位的不同理解；而王、蘇、游三位前院長習慣的對話模式，放在今天的多元政黨對峙格局中，也未必能無縫複製。然而，問題核心不在個人，而在於制度與文化：如果政治溝通只剩下表演式的公開場合、私人聚會、或是象徵性的致詞，那麼真正的協商與共識基礎將更加脆弱，民主治理的實質功能也會被削弱。

自由開講》拒茶敘、赴書會——從韓國瑜選擇看台灣政治溝通的崩壞前立法院長蘇嘉全直言韓上任以來，從未接受過他們安排的茶敘。（資料照）

台灣政治不是只有選舉與派系博弈，它更需要一種承認差異、處理差異的制度性對話。茶敘本意在於搭建溝通橋樑，但當邀請被視為選擇性展現姿態的籌碼時，它便失去原本的價值

政治人物有時候不只是代表一個政黨，更代表一個制度如何運作、如何被普羅市民期待與檢視。今天韓的選擇，讓「不去喝茶卻出現在聚會」成為一種政治訊號；明天，如果制度性協商常被迴避、形式化或被置於黨派算計之外，真正受損的不僅是體面，而是民主本身。

蘇嘉全的那句「減少誤會」不只是在回憶過去的茶敘，更是提醒當代政治人：溝通不是一次性的儀式，而是長期信任的積累。若只追求場面，而忽略實質對話，最終傷害的，是政治體制的厚實度與民眾對公共事務的信心。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書