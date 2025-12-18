自由開講》拒茶敘、赴書會——從韓國瑜選擇看台灣政治溝通的崩壞

◎ 再米

在一場原本應該是文化與民主回望的活動裡，政治現實卻悄然上演。游錫堃新書《台灣民主路-書法集》發表會，因四任立法院長──王金平、蘇嘉全、游錫堃與現任韓國瑜罕見同台，而成為一幅比書法更耐人尋味的政治畫面。這場聚會，讓人看見的不只是前輩政治人物的風範，而是台灣政治溝通長年累積的裂痕與制度困境。



前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃（右二）16日在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜（左一）、歷任院長蘇嘉全（右一）、王金平（左二）等人出席，前後4任前後立法院長罕見同台。（資料照）

立法院長韓國瑜日前婉拒總統賴清德邀請的國政茶敘，結果卻選擇出席前院長們的聚會致詞，並在台上說出「總統請我茶敘我沒去，但今天我一定要來」，強調自己對三位前院長的「發自內心的尊敬」。這樣的語氣看似幽默，實則暗藏政治寓意：將一項制度性溝通機會，轉化為展現個人位置與象徵性的台上表演。

更耐人尋味的是蘇嘉全在致詞中提到，韓上任以來從未接受過他們安排的茶敘。蘇直言，他們這樣的茶敘「不帶政治任何的意涵」，只是為了透過三位前院長長期聚會來減少彼此誤會。這句話背後，不僅反映出前院長們的私人互動模式，也暗示出一種對政治溝通本質的回憶：溝通不是儀式，而是關係、誠意與持續交流的累積。

如果說王金平時代的立法院長常常協調朝野意見，是立法院的「潤滑劑」與制度協商機制的典範，那麼今天韓國瑜的選擇，則讓人不禁反思：當政治人物以黨團策略為先而疏離制度性協調時，這個民主體制是否也在無形中退化？賴總統曾公開懷念王金平式的協調精神，指出朝野僵局因缺乏溝通而難解。

當然，每位院長都有其政治立場與歷史定位。韓國瑜拒絕茶敘或許是策略考量，也可能源自對制度性對話定位的不同理解；而王、蘇、游三位前院長習慣的對話模式，放在今天的多元政黨對峙格局中，也未必能無縫複製。然而，問題核心不在個人，而在於制度與文化：如果政治溝通只剩下表演式的公開場合、私人聚會、或是象徵性的致詞，那麼真正的協商與共識基礎將更加脆弱，民主治理的實質功能也會被削弱。

前立法院長蘇嘉全直言韓上任以來，從未接受過他們安排的茶敘。（資料照）



台灣政治不是只有選舉與派系博弈，它更需要一種承認差異、處理差異的制度性對話。茶敘本意在於搭建溝通橋樑，但當邀請被視為選擇性展現姿態的籌碼時，它便失去原本的價值。

政治人物有時候不只是代表一個政黨，更代表一個制度如何運作、如何被普羅市民期待與檢視。今天韓的選擇，讓「不去喝茶卻出現在聚會」成為一種政治訊號；明天，如果制度性協商常被迴避、形式化或被置於黨派算計之外，真正受損的不僅是體面，而是民主本身。

蘇嘉全的那句「減少誤會」不只是在回憶過去的茶敘，更是提醒當代政治人：溝通不是一次性的儀式，而是長期信任的積累。若只追求場面，而忽略實質對話，最終傷害的，是政治體制的厚實度與民眾對公共事務的信心。

（作者為退休人士）

