評論 > 投書

自由開講》當代議制度被濫用 立法真的沒法律責任嗎？

2025/12/18 10:00

◎ 蔡育德

總統賴清德日前在召集黨內「便當會議」前公開指出，藍白陣營近期通過或推動的多項法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，並侵害人民的公平權利，使中央政府逐漸喪失因應重大挑戰的能力。

在如此嚴肅的情勢下，執政團隊與國會黨團共同研議因應之道，並非政治算計，而是基本責任。

這番談話，也迫使身為公民的我們必須正面思考一個長期被迴避的問題：

當代議制度被系統性濫用，甚至反過來傷害國家與人民時，立法行為真的可以完全沒有法律與制度責任嗎？

一場沒有教科書答案的憲政危機

本屆立法院藍白立委的整體表現，在質與量上都已超出以往民主政治的經驗範圍。

高度爭議的立法內容、程序性杯葛、拒審國防與關鍵財政預算，乃至癱瘓憲法法庭的正常運作，所造成的憲政風險，恐怕前所未見。

確實，沒有任何法律教科書，能告訴執政黨在這種狀況下「標準答案」是什麼；也沒有現成範例，能預先規劃所有制度失靈的修補方式。

但這不代表政府與公民只能消極等待。

（資料照）

銀行行員的比喻：合法身分，並不等於合法行為

要理解這個問題，其實並不困難。

試想一個日常生活中的情境：

我們將財產與個人資料託付給銀行，銀行行員基於其合法職務身分，取得接觸帳戶與資料的權限。若行員利用這個「合法身分」，將客戶的財務資訊外洩給詐騙集團，進而造成客戶重大損失，行員當然不會因為「身分合法」而免責，銀行也必須負起相應的責任。

關鍵不在於行為是否發生在「職務範圍內」，而在於是否違背受託目的，並侵害被託付者的利益。

將這個道理放回代議政治，其實一模一樣。

立法權不是無限授權

立法委員的權力，來自人民的授權。

本質上，是一種附目的、附界線的代理關係。

如果立法行為反覆、明確地侵蝕國家安全、公共財政與人民基本權益，那麼問題就不只是政治立場的歧異，而是：

立法委員是否已逾越人民授權的範圍？

一旦代理行為背離授權目的，其正當性與效力，自然應受到檢驗。

這樣的檢驗，不是激進，而是民主制度最基本的自我防衛。

當立法行為逼近背信與侵占的法律風險

從刑法角度觀察，背信罪的核心在於：

受託處理他人事務者，違背其任務，致生損害於本人。

立法委員受人民託付處理公共事務，若其立法作為明顯違背公共利益，且對國家安全、財政或人民權益造成可預見的重大損害，是否仍能一概排除背信的構成可能，並非理所當然。

再以助理費除罪化為例。

透過立法手段，將原本具有明確公共用途與規範的經費，轉化為可由立委自行支配使用的資源，不僅涉及嚴重的利益衝突，也模糊了公共財產與私人利益之
間的界線。

當立法行為本身，成為將「原不屬於自己之公共資源」轉為可自行處分之工具時，是否已進入侵占構成的討論範圍，至少值得司法體系審慎檢視。

這並不是預設任何人的刑事責任，而是指出：

立法行為並非天然免疫於刑法與公共責任之外。

憲法判決暫時無法作出，行政不能因此停擺不可否認的是，當前憲法法庭功能受阻，短期內難以作成正式憲法判決。

但這並不意味著行政機關只能被動等待，甚至任由國家運作陷入停滯。

在我國憲政體制下，行政院負有維持國家正常運作與公共利益的責任。

行政院長卓榮泰於12月16日接受本報專訪時表示，行政院不會提覆議，因為財劃法上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告。（資料照）

在重大憲政爭議發生時，行政機關諮詢現任大法官的法律意見，作為政策風險評估與政治判斷的依據，並非創設新權力，而是一種負責任的憲政實務。

搭配專家學者意見與可信的民意調查，行政院據此判斷是否副署、是否執行，並承擔相應的政治責任，正是民主制度中權責相符的體現。

如果藍白不倒閣，行政院仍應依法持續行政

特別必須強調的是：

若藍白立委選擇不提出不信任案、不倒閣，行政院在憲法上仍是合法存在的行政機關。

在此情況下，行政院本就應依其職權，持續編列預算、執行預算、推動政策、維持國防與經濟運作。政府不能空轉，國家安全與競爭力更無法等待立法院內部的政治算計。

國民黨團在12月15日召開「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會，國民黨立委說倒閣是民進黨的陽謀，不會奉陪。 （資料照）

若立法部門選擇以杯葛、拒審、拖延作為政治手段，實質上癱瘓國家運作，那麼行政部門在合憲前提下，採取必要作為以確保國家持續運行，不僅合理，更是責任所在，相信也更能贏得民意支持。

危機，也可能是重塑的契機

近期多項民意調查顯示，社會對藍白爭議立法的不支持已逐漸成為多數。這股新的民意，極有可能已取代過往不同意罷免的民意，並累積成國會重選的動能

若行政體系在合法合憲的前提下，仍能有效治理，社會或許也將重新思考：

我們是否需要一個數量龐大、卻反覆失序的立法機構？

制度改革，未必意味動盪；有時，正是民主自我修復的開始。

結語

代議制度不是免責制度。立法權不是無限權力。

當代理人忘記授權的邊界，制度就必須啟動自我修復；而公民，正是這個過程中不可或缺的力量。

（作者為跨界治理顧問）

　自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
　本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

