自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~Jiasin Yu》高虹安的無罪判決理由有多荒謬？！

同樣都是詐領助理費，承審法官 郭豫珍在審理童仲彥案與高虹安案時，態度大不同。對於童，就說這些錢不能任由議員挪作他用。對於高，就說這些錢屬於「實質補貼、彈性勻用」。
名家分享

名家分享

2025/12/16 19:00

◎ Jiasin Yu

新竹市長高虹安助理費貪污罪二審16日宣判大逆轉，原貪污罪撤銷，改以使公務人員登載不實判6個月，得易科罰金。（資料照）新竹市長高虹安助理費貪污罪二審16日宣判大逆轉，原貪污罪撤銷，改以使公務人員登載不實判6個月，得易科罰金。（資料照）

高虹安的無罪判決理由有多荒謬？來看看高等法院在2022年4月21日的「臺灣高等法院111年度聲再字第140號刑事裁定」。

同法官、同案情 判決見解大相徑庭

臺北市議員童仲彥因為詐領助理費，實際不法所得5萬1842元，比高虹安案還少，最後判有期徒刑3年10月、褫奪公權2年。

當時童仲彥主張公費助理相關費用與公務員加班、差旅等費用一樣，應該都是給予議員的補助費用，因此童仲彥不服判決認為犯罪所得計算有誤等，聲請再審。

結果高等法院駁回童仲彥的再審聲請，其中一項理由就是：

「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費之性質不相同。」看一下最後署名的三位法官，最後一位正是本次高虹安案的承審法官 郭豫珍

法官 郭豫珍為高虹安案與童仲彥案的承審法官。（取自貼文）法官 郭豫珍為高虹安案與童仲彥案的承審法官。（取自貼文）

不可思議吧！對付童仲彥，就說這些錢不能任由議員挪作他用。對於高虹安，就說這些錢屬於「實質補貼、彈性勻用」。甚至還貼心幫高虹安算，說他給私聘助理的錢超過詐取公費助理的錢，所以沒有貪污意圖

我呸！他愛給私聘助理多少錢國家管不著，但是國家編給公費助理的錢就該給公費助理，兩者有什麼屁關聯？

如此因人設事的法官，無奈至極。

同樣都是詐領助理費，前台北市議員童仲彥的判決明顯比高虹安還要重。（資料照）同樣都是詐領助理費，前台北市議員童仲彥的判決明顯比高虹安還要重。（資料照）

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書