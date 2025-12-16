名家分享~Jiasin Yu》高虹安的無罪判決理由有多荒謬？！

同樣都是詐領助理費，承審法官 郭豫珍在審理童仲彥案與高虹安案時，態度大不同。對於童，就說這些錢不能任由議員挪作他用。對於高，就說這些錢屬於「實質補貼、彈性勻用」。

高虹安的無罪判決理由有多荒謬？來看看高等法院在2022年4月21日的「臺灣高等法院111年度聲再字第140號刑事裁定」。

同法官、同案情 判決見解大相徑庭

臺北市議員童仲彥因為詐領助理費，實際不法所得5萬1842元，比高虹安案還少，最後判有期徒刑3年10月、褫奪公權2年。

當時童仲彥主張公費助理相關費用與公務員加班、差旅等費用一樣，應該都是給予議員的補助費用，因此童仲彥不服判決認為犯罪所得計算有誤等，聲請再審。

結果高等法院駁回童仲彥的再審聲請，其中一項理由就是：

「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費之性質不相同。」看一下最後署名的三位法官，最後一位正是本次高虹安案的承審法官 郭豫珍。

不可思議吧！對付童仲彥，就說這些錢不能任由議員挪作他用。對於高虹安，就說這些錢屬於「實質補貼、彈性勻用」。甚至還貼心幫高虹安算，說他給私聘助理的錢超過詐取公費助理的錢，所以沒有貪污意圖。

我呸！他愛給私聘助理多少錢國家管不著，但是國家編給公費助理的錢就該給公費助理，兩者有什麼屁關聯？

如此因人設事的法官，無奈至極。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

