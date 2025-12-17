自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》中國制裁岩崎茂 台灣應對關係國際挺台力道

若台灣方面能在制度或實務上，為這些願意挺台灣、付出專業與經驗的人，提供更合適的報酬與角色安排，讓他們能安心、持續地投入交流合作，或許有助於維繫日台之間的長期互信。
矢板明夫

矢板明夫

2025/12/17 21:00

◎ 矢板明夫

中國外交部今天（12/15）宣布，對擔任台灣行政院顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂將軍實施制裁，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產。中方表示，這是因其「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整」。

中國15日宣布制裁任我國政院顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂將軍。（取自貼文）中國15日宣布制裁任我國政院顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂將軍。（取自貼文）

從表面來看，這樣的制裁對岩崎將軍本人造成的實質損失似乎有限，因為他一生都在自衛隊工作，在中國應該沒有什麼重要資產，今後也未必有赴中活動的需求。但是，這種「國家針對個人」的制裁，其實是有很大影響的。

在日本，不少退役的自衛隊高階將領，在卸任後轉而擔任大型企業的顧問，特別是在近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系與預算運作的人才，更受到民間企業的重視。對企業而言，這樣的人脈與經驗，具有相當實際的價值。

但問題在於，許多日本大型企業同時與中國保持密切的商業往來，甚至在中國設有據點。

一旦自己公司聘用的顧問遭到中國制裁，企業勢必會評估風險，是否會影響公司在中國的經營。所以，這種針對個人的懲罰，會使企業迅速和這些「被中國不喜歡的人」劃清界線，奪走這些人能夠活躍的舞台和主要的經濟來源。更重要的是，會有一種「殺一儆百」的效果。

針對中國外交部15日宣布制裁行政院政務顧問岩崎茂，我國外交部表達嚴正關切。（資料照）針對中國外交部15日宣布制裁行政院政務顧問岩崎茂，我國外交部表達嚴正關切。（資料照）

看到這樣的情況，其他退役將領可能會意識到，支持台灣會付出沈重的代價，今後恐怕願意承接這份風險的人會越來越少。因此，台灣的應對格外重要。若台灣方面能在制度或實務上，為這些願意挺台灣、付出專業與經驗的人，提供更合適的報酬與角色安排，讓他們能安心、持續地投入交流合作，或許有助於維繫日台之間的長期互信。

這不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度。當越來越多國家的人士在觀察台灣的選擇，尊重而周到的回應，或許更能累積長遠的信任與支持

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書