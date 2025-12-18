自由開講》由「單一國會制」的憲改 談倒閣的「菜瓜布說」

◎ 陳逸南

立法院國民黨團書記長羅智強說，行政院長卓榮泰現在像賴清德的菜瓜布，用完就丟。（資料照，本報合成）

據本報16日〈提倒閣？藍：不會奉陪 白：扭曲憲法〉報導指出，行政院長卓榮泰15日宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」，強調若被提出倒閣，將會是他畢生的民主勳章。多位國民黨立委說，倒閣是民進黨的陽謀，國民黨不會奉陪；民眾黨立院黨團總召黃國昌15日率黨籍立委發表聲明批評，當賴清德總統的獨裁成為事實，就是人民發出怒吼站出來的時候。

又指出，「立法院國民黨團書記長羅智強說，行政院長卓榮泰現在像賴清德的菜瓜布，用完就丟，倒閣後六十天國會才重選，這段時間就是行政權獨大，重選換新的行政院長上台，再繼續不副署，要繼續倒閣嗎？羅智強表示，民進黨要倒閣就自己去，國民黨不奉陪，為什麼要倒閣換一個菜瓜布，再用新的菜瓜布逼迫在野多數倒閣，這種陽謀小學生都看得出來。」

府院拍板「不公布、不副署」惡法，藍白跳腳卻不敢提倒閣；圖為民眾黨團總召黃國昌（左）和國民黨團總召傅崐萁（右）。（資料照）

查民國85年5月增訂三版《修憲春秋》第232~233頁「今後憲政的發展」指出，（三）國民大會與立法院之關係：是否維持現制？或改採單一國會之一院制，或以兩院制之型態運作？目前經過民進黨不斷的宣導，民間普遍都被洗腦成廢止國民大會由立法院單獨行使之單一國會制，而不宜採兩院制。論者成謂外國之所以有兩院制乃是歷史原因使然，但對我國國民大會議為歷史原因則避而不談，如廢止國民大會，而將此三機構司法院〔按即司法（包括大法官）、考試、監察三機構〕之重要人事權移由立法機關行使會不會更強化立法院一院獨大之霸權心態，而造成濫權情形，值得憂慮，再從理論上言，亦不符憲政原理，固可主張維持現制較易執行。

後來憲政的發展，採行「單一國會制」，而前述作者謝瑞智博士在29年前（1996~2025年）所說「立法院一院獨大之霸權心態，而造成濫權情形」之警示，如此充分顯現出來，由此可見謝博士的遠見。

前述「菜瓜布說」的謬論，令人無法苟同，因為「倒閣」是憲法增修條文第3條第2項第3款之規定，又國民黨濫權立法，癱瘓憲法法庭破壞憲政秩序，是一項事實；在29年前「單一國會」制度之憲政改革由在野的民進黨推動，得到人民的認同，也是事實。期盼在野黨立委們理性問政，讓憲法發揮保障人權的功能，維持正常的憲政秩序，才能推動民主憲政的革新。

期盼未來在野黨立委們能理性問政，維持正常的憲政秩序；圖為立法院。（資料照）

（作者為仲裁人）

