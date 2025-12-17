自由電子報
評論 > 投書

自由開講》為所當為 執政黨終於硬起來了

2025/12/17 09:00

◎ 張世賢

去年換屆後的藍白立委，是台灣民主化以來素質最差的一群，不畏清議，不遵國法，自我感覺良好地橫衝直撞，任何見不得人的法案都敢提出，倚仗人數優勢強迫執政黨屈從，不從則索性癱瘓可做行政或司法救濟的監察院、憲法法庭等國家終層仲裁機構，極力阻礙執政黨做出成績，甚至配合境外敵對勢力顛覆國家體制，完全罔顧全民福祉。這種民主國家少見的黑心行徑，實屬空前惡劣。

非正常民主國家 藍白營變本加厲

顯然，台灣還不是正常的民主國家。近來他們更變本加厲，要提案取回國民黨黨產、中配加速入籍洗人口享健保、更拒審行政院提出的明年度總預算，否決財劃法覆議案，強迫軍公教退休年金改革走回頭路，將立委助理費納為立委個人俸給自肥，蓄意刁難總統所提因應中國威脅所需的1.25兆元國防特別預算...，將近兩年來一系列疑似聽命於中共國高層、要台灣走向覆亡之途的演出，已經是毫不遮掩的實質政變。

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案擬比照，圖為12月12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案擬比照，圖為12月12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

閣揆不副署惡法 總統不公布施行

執政黨面對這群作惡無底線的地痞流氓，絕無再扮紳士淑女的空間。目前唯一救亡圖存的手段，是面對全民說清楚那些惡法必將造成的危害，行政院無從副署，總統不會公布施行，以戢止政變陽謀。一年來行政院極力和藍白溝通，忍受冷嘲熱諷都一直無法打破僵局，卓院長終於在十五日的記者會上，宣布不副署藍白聯手通過的修惡版「財政收支劃分法」，以捍衛憲政秩序。

行政院長卓榮泰（中）於15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（資料照）行政院長卓榮泰（中）於15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（資料照）

面對挾境外敵對勢力咄咄逼人的藍白陣營，執政黨終於硬起來為所當為了。另外還有一堆危害台灣的惡法，也當審時度勢，訴諸全民。若藍白不服，則可提出對行政院長的不信任案，由總統解散國會，重新改選立委，讓全民決定今後台灣該向前走、還是向後倒退。

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

