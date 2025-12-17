自由電子報
評論 > 投書

自由開講》藍白聯手通過親中法案 行政院以「不副署」反制

2025/12/17 10:30

藍白通過修惡版「財政收支劃分法」掏空中央政府財政，行政院長卓榮泰15日宣布，將依憲法37條規定不予副署本次修法。（資料照）藍白通過修惡版「財政收支劃分法」掏空中央政府財政，行政院長卓榮泰15日宣布，將依憲法37條規定不予副署本次修法。（資料照）

◎ 朱孟庠

藍白聯手通過的國會違憲法案「財政收支劃分法」飆速闖關，令國人憂心，總統賴清德盼行政院長承擔，違憲法案均不副署。15日，卓榮泰親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將「不副署」。一如面對小紅書不落地，內政部依法悍然處理，堪為最果決的部會

柯文哲批民進黨政府：「花錢也買不到和平」、「武統」外，其實台灣人心中憂懼的更是明目張膽，由藍、白引領氣焰高漲的「紅統」氛圍，從立法院件件罔顧程序正義的舔中逼統法案逕付二讀，憂立法政策親中導向，懼戰的台灣人放棄抵抗，形塑「和統」奏效。

打不過？攻心為上 營造和統氛圍

國民黨主席鄭麗文引領國民黨的紅統路線，加上民眾黨應和，讓紅統全面檯面化，一種「氣氛上的勝利」：不是中國真的已經佔領，而是台灣自己先覺得守不住。「和統逼近」不是因為台灣真的要談，而是中國不斷散播戰爭可怕，打不過，「讓你覺得台灣守不住」，攻心為上已見效。

試問年輕人為何是最親中的一群？心理戰、認知作戰（資訊滲透）效果顯著，20-29歲年輕人認為「兩岸同屬一中」的比例暴增10.9%，立場偏統的佔17.9%，甚至比受黨國教育60-69歲在白恐時期成長者還高，種種統戰伎倆迫近，全民都有義務迎戰，支持政府拿出對策。

中共企圖透過認知作戰，和統台灣；示意圖。（路透檔案照）中共企圖透過認知作戰，和統台灣；示意圖。（路透檔案照）

失敗主義？事實武統難，和統問題逼近

事實武統難，和統是進行式。蔡、賴政府矢志將台灣打造成刺蝟島，佈建嚴密的防空系統；而登陸作戰是所有軍事行動中成本最高、風險最大的類型「武統難」是國際戰略圈的主流看法。

對中共武力犯台，美、日與台都有定期兵推演練，但「和統」是現在進行式，戰爭已開打，賴政府必需硬起來，做好「兵推」，拿出鐵腕，擁有行政權不須手軟

先深入基層統戰 再由國會開後門 已危及國安

中國過去多年持續透過經濟、教育、宗教、統戰系統等面向進行對台深化接觸：某些政界人物與中國利益深度掛勾；媒體投放、金流滲透；青年赴中統戰計畫；部分宗教團體或基層組織被吸納，不斷形塑「和統氣氛」…。

加上近期政策上親中法案在國會藍、白護航下飆速闖關，修廢《國籍法》，讓中華人民共和國人當中華民國官；選罷法《不在籍投票》《中配入籍六改四》《離島建設條例》…紅色召令下達，一群由台灣土地養大的「白眼狼」，正忘恩負義，恩將仇報地執行，漸在社會上逐漸形成「覺得可能適合談一談」的氛圍。遺憾！有太多台灣人昏鈍無警覺地支持已然紅統化的國民黨。

敵人的「和統」策略 本質不是和平

藍、白合就是 「 紅」，馬英九、鄭麗文等藍、白政客的投降論已公然檯面化，中共可能不費一兵一卒就吞下台灣？國民能清醒，抵抗？中國國民黨是已經是連演都不想演了，前發言人李明璇直接應和中共︰「不投降不是一個負責任政府應該做的！」村、鄉、里、鄰長、地方樁腳，有赴中拿到甜頭成為中共「和統」的樁腳…中共正透過其在台協力者，進行成本較「武統」更為低廉的「和統」。

「和統」的策略本質就不是溫和，不是和平，而是「壓力+利誘」雙管齊下，中國的作法是：先讓台灣人覺得反正「打不過」，接著「沒必要打啊」，最後「接受也是一條路」，這種策略不需要軍隊靠近，也能讓台灣部分民眾覺得「和統似乎在逼近」，心理學層面的「可控成本」，比武統便宜太多，也更「有效」。

國民黨前發言人李明璇曾批判執政黨，「不投降不是一個負責任政府應該做的」。（資料照）國民黨前發言人李明璇曾批判執政黨，「不投降不是一個負責任政府應該做的」。（資料照）

公民覺悟挺政府 違憲法案不副署

傷及國家安全又違憲的法案，行政院長可以不副署，總統可以不公布。這是民主抵抗，沒有獨裁的問題，也是憲法所允許的解救之道，藍、白不滿，就請倒閣！不能任由其通過所有賣台法案，步步逼近而葬送民主台灣。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

