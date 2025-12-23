自由電子報
自由開講》《台灣全民安全指引》：安定民心的手冊

2025/12/23 08:30

◎ 葒燁

當今各類風險交錯的時代，台灣社會早已意識到「危機不再是偶發事件，而是長期現實」。正因如此，《台灣全民安全指引》以明確、易懂的方式，系統化整理民眾在各種突發情境下的行動方針，從自然災害到複合式威脅，從家庭自救到社區互助，讓每個人都能在最關鍵的第一時間知道該怎麼做。

這本手冊的核心精神十分明確：在情勢變化快速的今日，做好準備，本身就是一種力量。

內政部長劉世芳（前排）到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮宣講，強調「台灣全民安全指引」這本「小橘書」，提供重要的防災概念，籲請鄉親閱讀。（資料照）內政部長劉世芳（前排）到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮宣講，強調「台灣全民安全指引」這本「小橘書」，提供重要的防災概念，籲請鄉親閱讀。（資料照）

危機來臨時不再驚慌失措

手冊強調的第一個概念，就是「平時準備」。家庭緊急避難包、通訊方式、社區避難場所的掌握，都是最務實的基礎工程。這些看似瑣碎的項目，在災害來臨時能有效減少混亂、降低恐慌，使民眾能用最短時間做出正確判斷，讓每個家庭都擁有自主確保安全的能力。

明確行動相當重要

不論地震、颱風或火災，不同情境需要不同處置，而《全民安全指引》提供的正是「可以直接照做」的行動原則：地震時掩護避難、颱風來前確認備援、火災時沿安全出口避難……等，這些清楚且可操作的步驟，有助於民眾在危急時刻保持冷靜，不會因慌亂衍生意外事件，且能避免民眾在危機當下無所適從。

正確資訊就是公共安全

近年不實訊息的流竄已成為另一種「看不見的災害」。手冊提醒民眾必須以官方資訊為準，不信謠、不傳謠，才能避免社會集體情緒被操弄。

當資訊源頭明確、全民同步掌握同一套訊息，才能防止混亂擴大，讓整個社會在緊急狀況下保持運作。

緊急避難包等物品，家戶一定要準備。（資料照）緊急避難包等物品，家戶一定要準備。（資料照）

透明、可信的訊息，正是現代社會最重要的安全基礎建設。

社區互助讓安全不只靠個人

《全民安全指引》也特別強調「社區韌性」。強風豪雨中協助長者下樓、地震後協助鄰居確認安全、在避難時主動協助弱勢群體──這些看似簡單的互助行動，其實是讓社會在危機後快速恢復的重要元素。

一個人備好，是個人的安全；一個社區備好，才是全民安全。

《台灣全民安全指引》是實際可行的生活指南。它的目的不是讓社會不安，而是讓人民在面對不確定時有更充足的力量：知道該做什麼、去哪裡、如何保護自己與家人，以正確資訊、明確步驟與集體韌性，共同打造更安全、更穩定的生活環境，使台灣在面對任何挑戰時更加從容。

（作者為時事評論員）

